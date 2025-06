video suggerito

Segnala un incendio in un terreno, bracciante di 65 anni trovato morto: aperta un'inchiesta La vittima è Pasquale De Angelis, bracciante di 65 anni, trovato morto oggi a Massa Lubrense, nel Napoletano: qualche ora prima del ritrovamento, l'uomo aveva segnalato un incendio nel terreno attiguo a quello in cui stava lavorando.

A cura di Valerio Papadia

Si dovrà fare piena luce sulla morte di Pasquale De Angelis, bracciante agricolo di 65 anni, trovato morto oggi, lunedì 16 giugno, a Massa Lubrense, nella provincia di Napoli. Da quanto si apprende, nella giornata odierna l'operaio agricolo, assunto con regolare contratto, stava lavorando in un terreno in località Sant'Agata quando di lui si sono perse le tracce; poco prima, però, l'uomo aveva segnalato un incendio, divampato nel fondo agricolo accanto a quello in cui stava lavorando.

Sul cadavere del bracciante segni di bruciature

È stata la moglie di Pasquale De Angelis a lanciare l'allarme e a far scattare le ricerche, una volta accortasi che il marito non aveva fatto ritorno a casa, nonostante l'incendio fosse stato domato dai vigili del fuoco: il corpo del 65enne è stato ritrovato nel fondo agricolo accanto a quello in cui era divampato il rogo, in posizione rannicchiata e con segni di bruciature sulle braccia.

Disposta l'autopsia sul corpo di Pasquale De Angelis

Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini per fare piena luce sulla morte del bracciante. Proprio in questo senso, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma del 65enne, che è stata trasferita in obitorio: nei prossimi giorni, infatti, sarà eseguita l'autopsia, che fornirà elementi chiari e concreti sulle cause del decesso dell'operaio agricolo.