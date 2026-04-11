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Incendio in abitazione a Giugliano in Campania: madre e figlio di 5 anni al Santobono

Rogo in un appartamento in via Vicinale: due feriti lievi, casa inagibile e cause ancora da accertare.
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A cura di Redazione Napoli
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immagine di repertorio
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Intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco nella tarda serata a Giugliano in Campania, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 22.20 in via Vicinale Recapito. Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma insieme ai vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo.

All’interno dell’appartamento si trovavano due persone: una donna, classe 1978, e il figlio di cinque anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale Santobono a Napoli. Le loro condizioni non destano preoccupazione: sono stati classificati in codice giallo per ustioni lievi e non risultano in pericolo di vita. Le fiamme sono state domate e l’abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile. Restano da chiarire le cause dell’incendio, su cui sono in corso accertamenti.

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