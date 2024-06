La scaletta del concerto di Geolier a Napoli: l’ordine delle canzone allo stadio Armando Maradona

video suggerito

Stasera, 21 giugno 2024, Geolier esordirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il primo dei tre appuntamenti nell'impianto, tutti sold-out.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier al Concertone del Primo Maggio

Stasera, 21 giugno 2024, comincia il mini-tour di tre date di Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 21:00. Inizialmente, sarebbe dovuto esserci un solo appuntamento nello stadio della città d'origine del cantante, che ha poi però dovuto triplicare l'appuntamento anche nei giorni successivi, il 22 e il 23 giugno, conquistando simultaneamente tre sold-out. È il primo cantante a riuscirci nella storia dell'impianto napoletano. L'autore, classe 2001 del Rione Gescal di Napoli, è una delle stelle più lucenti della musica italiana, dopo aver sorpreso il pubblico con i primi due dischi Emanuele e Il coraggio dei bambini, diventato il disco più venduto del 2023 in Italia. Lo scorso febbraio ha esordito anche sul palco di Sanremo con I p’ me, tu p’ te, quasi interamente in napoletano, una scelta distintiva che lo lega indissolubilmente alla città. Si fermerà solo alla seconda posizione, dietro la vincitrice Angelina Mango con La Noia, ma vincerà la serata Cover, dedicando il suo premio all'amico 17enne scomparso a causa di un tumore Daniele Caprio. Lo scorso 7 giugno ha pubblicato il suo terzo album, Dio Lo Sa, che in una sola settimana ha conquistato il disco d'oro: il brano più ascoltato è, per adesso, è proprio il pezzo sanremese con oltre 87 milioni di stream su Spotify. Qui i brani con cui si esibirà Geolier allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, già visti nella scaletta del suo concerto allo stadio Franco Scoglio di Messina.

La scaletta del concerto di Geolier al Maradona

