Testo e significato de Il male che mi fai, la canzone di Geolier e Marracash Dopo tre mesi dall'uscita de Il coraggio dei bambini, Geolier è ritornato con la deluxe: all'interno anche Il male che mi fai con Marracash. Qui testo e significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier, Marracash, foto 2023

Il male che mi fai è la canzone di Geolier e Marracash, i due artisti avevano già collaborato con Fantasmi, brano contenuto in Djungle di TY1. Il singolo, pubblicato lo scorso 7 aprile nella deluxe Il coraggio dei bambini – Atto II, sembra ripercorrere le orme narrative del precedente episodio, almeno nella cupezza dell'immaginario, che però questa volta sembra trasportare l'attenzione dalla convivenza con sé stessi al rapporto di coppia. Ma Il male che mi fai non è l'unico inedito ad accompagnare l'epopea del secondo disco del rapper napoletano: perché oltre a Marracash, c'è anche Giorgia tra i sei nuovi inediti nella deluxe con un brano r&b dal titolo L'ultima canzone. Nel frattempo, come per molti brani de Il coraggio dei bambini, anche Il male che mi fai è stato in tendenza su YouTube, dopo aver raccolto 1,5 milioni di visualizzazioni nel weekend d'uscita. Qui il testo e il significato de Il male che mi fai.

Il testo di Il male che mi fai

Nun me salutà maje quando te ne vaje da me

Quando sto cu'tté nn'tengo paura maje ‘e cadè

M'identifico ‘int'a cose brutte

Pecché ‘e guardo e fanno male quase comme me

M'addormo all'alba e me sceto ‘o tramonto

Songo i' che sbaglio, tu forse ha ragione

Pecché nisciuno m'ha ‘mparato a dà ammore

A te nisciuno t'ha ‘mparato a ffa ammore

E allora viestete, scinne abbascio ca te vengo a piglià

Nun voglio na bella bucia da te, na brutta verità

Ce facevamo male, però

Nisciuno ‘e nuje se ‘mpurtava, pecché?

Tu me faje bene ‘int'a male

Songo i' ca cierte vote scumparo, no, no (no, no, no)

Scusa se nun pozzo sta luntano, né vicino a te

Pecché saje ca da luntano po sto male

Ma ‘a vicino è ‘o stesso

Nun me raccontà bucie pecché tu ‘o ssaje ca me n'accorgo

Stongo ccà sulo i', sulo cu'mmé vaco d'accordo

Ma pecché me giure ca nun t'amo? (Ma pecché me giure ca nun t'amo?)

Forse pecché nun t"o dico maje (forse pecché nun t"o dico maje)

Dimme che tiene a fa stasera (dimme che tiene a fa stasera)

È bello ‘o male ca me faje (è bello ‘o male ca me faje)

Yeah

La nostra serata è sempre quella (uh)

Chiusi a fare sesso e a farci d'erba (uh)

Sei rovente in questa notte fredda

Da un sogno come te non ci si sveglia

Baby, chi lo sa, come andrà a ‘sto giro (giro)

Ma non puoi tradirmi se per primo non mi fido

So che ti ho colpito e adesso che ti ho scolpito

Mi odieranno i tuoi ex e il tuo prossimo tipo (ah-ah)

Mi piace il male che mi fai, come cambi vibes

Tu lo sai che c'è una regola fondamentale

Ci si ricorda più di chi ci ha fatto male, ah

Ma chi dimentica è da dimenticare, yeah

Nuda coi tacchi e la suola rossa

Sei così una bomba che la natura si è accorta

La luna che si arrossa, baci tra nuvole e la scossa

Le onde leccano la costa

La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita

La tua espressione è perfida, dio è femmina

Sai che sei presente pure quando manchi (sì)

Mi rincorri sempre pure quando scappi

Ma pecché me giure ca nun t'amo? (Ma pecché me giure ca nun t'amo?)

Forse pecché nun t"o dico maje (forse pecché nun t"o dico maje)

Dimme che tiene a fa stasera (dimme che tiene a fa stasera)

È bello ‘o male ca me faje (è bello ‘o male ca me faje)

Il significato di Il male che mi fai

Il male che mi fai è il secondo tentativo per Geolier e Marracash di instaurare una delle coppie del rap italiano da legacy, quasi attendendosi da un giorno all'altro l'annuncio di un joint album. Non fa specie che dopo Fantasmi, pepita di Djungle di TY1, il mood di Il male che mi fai ripercorra le stesse strade, sottolineando nel ritornello anche la costante ricerca di Geolier di melodicizzare il proprio cantato. L'esperimento forse non raccoglie tutti gli spunti emotivi del suo predecessore, ma Il male che mi fai, accompagnata dalla solita e solida ricerca del producer Dat Boi Dee, ha una sua verticalità ascendente di immagini. L'antitesi tra bene e male infatti passa dalla lettura di Geolier sulla distanza nella coppia alla strofa finale di Marracash che indica: "La luna che si arrossa, baci tra nuvole e la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, dio è femmina, sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi".