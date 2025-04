video suggerito

Stadio Maradona da 62mila posti, il Comune pronto a riaprire il terzo anello dopo 20 anni Il Comune studia la riapertura del terzo anello dello Stadio Maradona di Fuorigrotta. Lavori in vista di Euro 2032.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune di Napoli accelera sulla riapertura del terzo anello superiore dello Stadio Diego Armando Maradona, chiuso 20 anni fa per le vibrazioni ai palazzi circostanti. L'impianto sportivo di Fuorigrotta, tempio degli azzurri, dove sono stati conquistati i tre scudetti (1987, 1990 e 2023), potrà raggiungere la capienza di circa 62mila spettatori, in modo da rispettare i requisiti per partecipare agli Europei di Calcio 2032 Italia-Turchia. In questi giorni si stanno svolgendo le ultime prove tecniche propedeutiche alla redazione dello studio che servirà a stabilire la possibile riapertura del terzo anello. Il dossier sarà presentato entro la fine di aprile. I lavori sono monitorati dall'assessore alle Infrastrutture e alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, che sta pubblicando le foto degli studi sui suoi canali social.

Il progetto per ampliare lo stadio Maradona di Fuorigrotta

Attualmente lo stadio Maradona ha una capienza di oltre 54mila spettatori. Il terzo anello fu chiuso all'epoca per problemi legati alle vibrazioni, che davano fastidio agli abitanti degli edifici circostanti. Ma le nuove tecnologie, secondo il Comune di Napoli, proprietario dell'impianto, consentirebbero di bypassare questo problema. Con la riapertura del terzo anello, lo stadio potrebbe aumentare la sua capienza, uno dei requisiti chiesti dalla Uefa per poter ospitare gli Europei, e potrebbe candidarsi ufficialmente nella rosa dei cinque stadi italiani. Cosenza sull'argomento si mantiene cauto: "Stadio Maradona e nuove tecnologie – scrive su Facebook – Droni e termocamere. Grazie al Cesma e Domenico Accardo. Al momento: non mi chiedete perché . Poi lo diremo…".

L'ipotesi della riapertura era già nell'aria da tempo. Ne aveva parlato il sindaco Manfredi, anche lui ingegnere, all'indomani dello scudetto del 2023. Il Comune di Napoli, come riportato da Fanpage.it, stava accarezzando da tempo l'ipotesi di aumentare la capienza dell'ex San Paolo. Due le strade: la riapertura del terzo anello, appunto, e il prolungamento dei sediolini fino a bordo campo. La prima si potrebbe realizzare subito, con lavori poco impattanti, nel caso lo studio dovesse dare esito positivo. Già dalla prossima stagione agonistica, quindi, lo stadio potrebbe riavere il suo terzo anello. Per il secondo punto, si aspetta il project financing. Il Comune ha confermato la necessità di mantenere la pista di atletica. Nel complesso, lo stadio alla fine potrebbe arrivare a circa 68-70mila spettatori.