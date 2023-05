Lo stadio del Napoli campione sarà più grande: 70mila spettatori, sediolini a bordo campo e terzo anello aperto Il progetto per ampliare la capienza dello stadio aggiungendo 20mila spettatori in più. L’assessore Ferrante: “Lavori legati agli Europei 2032”. Simeone: “Bisogna riaprire il terzo anello”

Uno Stadio Diego Armando Maradona più grande con la possibilità di ospitare fino a 70mila spettatori: 20mila in più della capienza attuale. In che modo? Riaprendo il terzo anello superiore chiuso da 20 anni e portando i sediolini più vicini al campo di gioco. Per un'esperienza unica, come quella vissuta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino che ha assistito alla partita con la Fiorentina quasi da bordo campo.

Solo ipotesi, al momento, che il Comune di Napoli sta valutando in vista di un grande progetto di ristrutturazione che potrebbe interessare l'impianto sportivo di Fuorigrotta nel caso in cui l'Italia dovesse ospitare gli Europei di Calcio 2032. "In questo caso – spiega a Fanpage.it l'assessore allo Sport, Emanuela Ferrante – si faranno lavori molto ampi". La Uefa, infatti, ha chiesto al Comune di Napoli di adeguare l'ex San Paolo che al momento non è idoneo per ospitare eventi sportivi di questa portata. Sulla vicenda interviene Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche: "Ho chiesto agli uffici tecnici di riaprire il terzo anello superiore dello stadio per aumentare la capienza dello stadio Maradona".

L'idea: i sediolini a bordo campo

La capienza attuale è di 50mila spettatori. Ma con alcuni interventi mirati di ristrutturazione l'obiettivo è di arrivare ad averne 20mila in più. Tra le ipotesi avanzate c'è quella di avere una riorganizzazione dei sediolini, spalmandoli in maniera diversa, in modo da poter arrivare fin quasi a bordo campo. Un'idea accarezzata anche in passato, ma che fu accantonata per la necessità di dover salvaguardare la pista di atletica. La vittoria dello scudetto del Calcio Napoli però ha rimesso al centro dell'attenzione anche lo stadio del club azzurro, di proprietà del Comune di Napoli, che ha emozionato con le sue coreografie tutto il mondo. Il sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato di voler aumentare la capienza dello stadio a 70mila spettatori e tra i modi per arrivare a tale cifra c'è appunto quello di portare i sediolini più vicini al campo di gioco.

Poter assistere alla partita quasi in prima fila potrebbe essere un'emozione unica per tantissimi tifosi azzurri. In altri stadi è già possibile farlo, come in Inghilterra, dove spesso i primi posti sono occupati da celebrità del mondo dello spettacolo, dello sport e dai vip.

Riaprire il terzo anello superiore

L'altra idea è quella di riaprire il terzo anello superiore, chiuso per problemi di agibilità una 20ina di anni fa. Va in questa direzione la proposta del consigliere comunale Nino Simeone, che ha scritto agli uffici tecnici comunali, presentando una richiesta di interventi strutturali per la riapertura del “terzo anello” dello stadio “Diego Armando Maradona”:

Alla luce dell’enorme e sentita partecipazione dei tifosi napoletani alla vittoria dello scudetto, è emersa nuovamente la criticità dovuta alla capienza dello stadio Maradona, oramai divenuta insufficiente a soddisfare le numerosissime richieste dei tifosi. Si chiede, pertanto, di valutare la possibilità di realizzare interventi strutturali che, da prime indiscrezioni, non sembrerebbero essere eccessivamente complessi ed onerosi, finalizzati alla messa in sicurezza ed alla riapertura del “terzo anello” superiore dell’impianto sportivo di Fuorigrotta.

E conclude: