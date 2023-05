Napoli, per lo Stadio Maradona ipotesi ampliamento a 70mila posti: “Capienza non più sufficiente” Riportare la capienza del Maradona attorno ai 70mila posti: l’idea del Comune, proprietario dello stadio. Manfredi: “La capienza non è più sufficiente”

Riportare la capienza dello Stadio Maradona di Napoli attorno ai 70mila posti. Per ora solo un'ipotesi, anzi un'idea: ma il Comune di Napoli (proprietario dell'impianto) ci starebbe pensando. Lo ha confermato lo stesso sindaco Gaetano Manfredi nelle ore successive alla festa scudetto del Napoli. L'ipotesi principale è la riapertura dopo un riammodernamento del terzo anello, chiuso ormai da decessi. Ma non sono esclusi interventi strutturali che possano riportare l'impianto di Fuorigrotta ai fasti di un tempo.

Alla sua apertura, infatti, lo Stadio poteva contenere circa 90mila persone (rigorosamente in piedi): era il 2 dicembre del 1959 quando venne aperto al pubblico, e vide il Napoli battere la Juventus per 2-1 in uno dei tanti match di Serie A tra le due squadre. Inizialmente noto come Stadio Partenopeo durante i progetti e poi Stadio dei Centomila durante la costruzione, all'inaugurazione era stato chiamato Stadio Del Sole, nome che conservò fino al 1963 quando il Comune impose come denominazione ufficiale "Stadio San Paolo", in onore del santo Paolo di Tarso, che la tradizione ricorda fosse arrivato in Italia attraccando appena a nord di Napoli, nella zona dove oggi c'è il quartiere di Fuorigrotta.

Il record di spettatori arrivò il 15 dicembre 1974 con 90.736 spettatori ufficiali (53.311 abbonati più 37.425 biglietti venduti), che fanno di quella gara la partita con più spettatori della Serie A. Ufficialmente, dopo i lavori di manutenzione compiuti negli anni, la capienza è rimasta di 85.012 posti a sedere fino al 1990, quando un profondo restyle (tra cui la copertura) portò la capienza ufficiale a 72.810, che rimase tale fino al 2005 quando venne chiuso il terzo anello. In quell'occasione, la capienza scese dunque a 60.240 spettatori, mentre nel 2019, con i lavori in vista dell'Universiade, la capienza fu ulteriormente abbassata a 54.726 spettatori.

Capienza che però in queste ore anche lo stesso sindaco Manfredi ha definito "non più sufficiente". E così a fine stagione si capirà come agire in vista di diversi fattori: in primis, la candidatura a Napoli città dello sport per il 2026 ma anche, ad ampio raggio, in vista dell'assegnazione dell'Europeo 2032 su cui l'Italia punta tantissimo. E questo senza dimenticare "la sfida di voler vincere la Champions", ha ribadito ancora il primo cittadino di Palazzo San Giacomo.