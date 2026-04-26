Evade dai domiciliari per fare il parcheggiatore abusivo allo Stadio a Napoli-Cremonese, arrestato dopo inseguimento

Evade dai domiciliari e va a fare il parcheggiatore abusivo nella zona dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, ma viene sorpreso dalla Polizia Municipale. Agli agenti che lo fermano per un controllo, poi dà il nome falso. Mentre i poliziotti sono impegnati nelle verifiche, fugge improvvisamente. Inseguito, viene bloccato dopo un rocambolesco inseguimento a piedi. L'episodio, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto venerdì scorso, 24 aprile, in occasione della partita Napoli-Cremonese.

Inseguimento a piedi nella zona dello Stadio Maradona

Il personale della Polizia Locale di Napoli era impegnato nell’opera di contrasto ai parcheggiatori abusivi nell'area dell'impianto sportivo comunale, quando, ad un certo punto, si è imbattuto nell'uomo che stava svolgendo l’attività di parcheggio. Alla richiesta delle generalità, il parcheggiatore, però, come detto, fornisce nome e cognome, ma sembra fin da subito molto agitato ed ostile. I poliziotti municipali gli chiedono la data di nascita e lui farfuglia qualcosa di poco chiaro. I caschi bianchi, a quel punto, si insospettiscono e decidono di approfondire. Durante il controllo, però, come detto, l’uomo si dà improvvisamente a una rocambolesca fuga da cui nasce un lungo inseguimento a piedi.

L'uomo è stato condannato e rimesso ai domiciliari

L’uomo è stato alla fine tratto in arresto dalla polizia municipale nonostante la sua forte resistenza e portato presso la legione carabinieri per i rilievi scientifici. Qui si è appreso che le generalità dichiarate erano in realtà false e corrispondenti a un’altra persona. Quando si è risaliti alla reale identità, il parcheggiatore è risultato essere attualmente detenuto agli arresti domiciliari presso un altro comune della Campania. A quel punto, è stato portato presso le celle di sicurezza dove è rimasto fino ad oggi, quando è processato per direttissima per i reati di evasione, false generalità, resistenza, lesioni e reiterazione attività di parcheggiatore abusivo. L’arresto è stato convalidato . L'uomo è stato condannato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio definitivo.