Anche Federica Lelli al concerto di Ultimo a Tor Vergata, l’ex fidanzata canta le canzoni a lei dedicate

C’era anche Federica Lelli, ex compagna di Ultimo, tra i 250mila spettatori che hanno assistito al concerto a Tor Vergata. La giovane era accompagnata da un amico ed è stata filmata mentre cantava, tra le altre, le canzoni a lei dedicate.

C’era anche Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo, tra i 250mila spettatori che hanno assistito al concerto da record del cantautore romano a Tor Vergata. La giovane, che è stata legata a Ultimo per due anni fino al 2019, è stata filmata dai presenti mentre cantava a squarciagola le canzoni dell’ex compagno, comprese quelle che lui le ha dedicato.

Oggi entrambi hanno voltato pagina, ma l’affetto che li legava sembra non essersi del tutto spento. I due, dopo la rottura, hanno più volte dichiarato di essere rimasti in ottimi rapporti. A testimoniarlo anche il fatto che Federica, a distanza di così tanti anni dalla loro separazione, continui ad assistere ai concerti che l’ex fidanzato tiene in giro per l’Italia.

Ad accompagnare Federica al concerto c’era l’amico Mirko Giorgi, che non è il suo fidanzato, diversamente da quanto circolato in rete. Al momento, Lelli sarebbe single. La sua ultima storia d’amore nota è stata quella con il tennista Matteo Berrettini, un legame che i due non hanno mai ufficializzato e che sarebbe durato solo una manciata di mesi.

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Ultimo, invece, è stabilmente legato alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, madre di suo figlio Enea. Anche lei era presente al concerto di Tor Vergata del compagno. Ultimo e Jacqueline si sono infatti conosciuti proprio grazie alla musica del cantautore, di cui lei era fan prima ancora che la loro storia d’amore cominciasse.

Sono numerose le canzoni che Ultimo ha scritto per Federica nel corso della loro storia. La più celebre è "22 settembre", brano che si ispira proprio alla loro relazione. Fu lo stesso Ultimo, in un’intervista al Corriere, a dichiarare di voler ricordare in particolare quella data perché fu quella in cui portò Federica sulla ruota panoramica di Londra. Alla ex compagna sono dedicate inoltre anche le canzoni "I tuoi particolari" e "La stella più fragile dell’universo".