Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: sabato 14 e domenica 15 ottobre in tv Gli ospiti di Verissimo nel doppio appuntamento del weekend: ecco chi intervisterà Silvia Toffanin sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 16.30 su Canale 5.

A cura di Gaia Martino

Torna Verissimo con i due tradizionali appuntamenti del weekend: sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 Silvia Toffanin riapre le porte del suo salotto per accogliere ospiti e regalare ai telespettatori interviste esclusive. Oltre a Sophie Codegoni, ex gieffina ed ex volto di Uomini e Donne pronta a raccontare la verità sulla rottura con Alessandro Basciano, ci sarà anche uno degli ultimi concorrenti eliminati del Grande Fratello: Lorenzo Remotti. Ecco tutti gli ospiti delle prossime puntate di Verissimo.

Gli ospiti di Silvia Toffanin sabato 14 ottobre 2023

Nel primo appuntamento del weekend, Silvia Toffanin intervisterà Elisabetta Gregoraci, showgirl e modella che sarà in studio insieme al figlio Nathan Falco. A Verissimo sabato 14 ottobre 2023 anche Angelina Mango, la cantante, ex allieva di Amici, partita con il suo tour Voglia di vivere. Continua, inoltre, la carrellata di protagonisti della soap opera di Canale 5, Terra Amara: sabato in studio ci saranno Selin Genç e Aras Şenol, gli attori che interpretano i ruoli di Gulten e Cetin. Arriverà in studio Sophie Codegoni, poi Lorenzo Remotti, uno degli ultimi concorrenti eliminati dal Grande Fratello.

Gli ospiti di Verissimo domenica 15 ottobre 2023

Silvia Toffanin domenica 15 ottobre avrà in studio Raz Degan, attore ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi, cresciuto in un kibbutz in Israele, dove continua a vivere suo padre: parlerà della drammatica situazione che sta vivendo il suo paese e in particolare la sua famiglia. A Verissimo ci saranno anche alcuni dei protagonisti del cast di "Io canto generation": Iva Zanicchi – una delle capo squadra – Orietta Berti, giudice, e Claudio Amendola, anche lui tra i giurati. Domenica la padrona di casa regalerà inoltre un'intervista a Enrica Bonaccorti che negli ultimi mesi ha affrontato e superato un grave problema di salute, una malattia alle coronarie. Per il capitolo Amici, Silvia Toffanin in questo appuntamento con Verissimo intervisterà Alessandra Celentano e Garrison.