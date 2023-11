Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 11 e domenica 12 novembre in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotto Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio sono pronti a riaprire le porte dei loro salotti televisivi. Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa accoglieranno in studio tantissimi ospiti nel weekend di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023. Il primo appuntamento settimanale di Verissimo sarà interamente dedicato a Striscia La Notizia, il tg satirico che il 7 novembre 2023 ha festeggiato il suo 35esimo compleanno.

Gli ospiti di Verissimo sabato 11 e domenica 12 novembre

Sabato 11 novembre dalle ore 16.30 su Canale5 andrà in onda lo speciale Verissimo presenta: 35 anni di Striscia la Notizia. Per l'occasione, Silvia Toffanin avrà in studio i tanti conduttori che hanno diretto il bancone del tg satirico, da Ezio Greggio a Enzo Iacchetti, da Gerry Scotti a Michelle Hunziker e poi Sergio Friscia, Roberto Lipari e Francesca Manzini. In rappresentanza delle veline, saranno ospiti Laura Freddi, Miriana Trevisan, Costanza Caracciolo, Giorgia Palmas, Elena Barolo e Roberta Lanfranchi. Saranno presenti (in video) anche Vanessa Incontrada, Alessandro Siani, Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Melissa Satta e poi Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e le veline attualmente in carica Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli. In studio a Verissimo ci saranno alcune gli inviati: da Staffelli a Ballantini, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Luca Abete, Stefania Petyx, Rajae e Pinuccio.

Domenica 12 novembre 2023, dalle 16.30 su Canale 5, Silvia Toffanin intervisterà Cher, icona di musica e stile, poi la coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata, gli opinionisti di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti e Nina Moric.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 12 novembre su Rai Uno andrà in onda dalle 14 una nuova puntata del varietà di Mara Venier. Stando a quanto si legge su TvBlog, a Domenica In ci sarà Teo Mammuccari, protagonista dell'edizione in corso di Ballando con le stelle, poi Nino D'Angelo e Mario Biondi per la parentesi musicale. Ci sarà spazio poi per le fiction Rai Un Professore 2 e Circeo: nello studio di Mara Venier ci saranno Alessandro Gassman, Damiano Gavino, Nicolas Muapas e Greta Scarano. Completerà la puntata di Domenica In un talk che prende spunto dal libro di Don Antonio Mazzi Nel nome del padre. Con Don Mazzi in studio ci saranno Claudia Koll e Franco e Andrea Antonello.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

A Che Tempo Che Fa domenica 12 novembre ci sarà Beppe Grillo. Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle torna in tv dopo l'ultima apparizione nel 2014, quando andò da Bruno Vespa a Porta a Porta. Da Fabio Fazio, nella stessa puntata, anche la cantante e attrice Elodie e il maestro del cantautorato italiano, Francesco Guccini, che ha lanciato il nuovo album Canzoni da osteria.