Beppe Grillo ospite a Che Tempo Che Fa, l’annuncio di Fabio Fazio Fabio Fazio annuncia sui social l’ospite speciale della quarta puntata di Che Tempo Che Fa dopo l’inizio dell’era sul NOVE. Il fondatore del Movimento 5 Stelle torna in Tv per la prima volta dal 2018.

A cura di Andrea Parrella

Beppe Grillo sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 12 novembre. Ennesimo colpo del conduttore che la scorsa estate ha lasciato la Rai per portare il suo titolo storico sul NOVE. Beppe Grillo torna in Tv dopo l'ultima apparizione nel 2014, quando il fondatore del Movimento 5 Stelle era stato da Bruno Vespa a Porta a Porta, per la prima volta in Rai dopo 21 anni di assenza. Fazio ha annunciato la notizia su Twitter (X) utilizzando pochissimi caratteri e limitandosi a taggare la trasmissione e il comico, senza l'aggiunta di particolari commenti.

Il successo di Che Tempo Che Fa

Un altro colpaccio per Fabio Fazio, che ha segnato l'inizio della stagione televisiva con la prima stagione di Che Tempo Che Fa lontana dalla Rai. La partenza è stata esplosiva e i risultati in termini di ascolti danno la misura del seguito che Fazio è riuscito a coltivare negli anni, nonché del danno subito dalla Rai nel lasciarsi scappare un titolo storico come quello di Che Tempo Che Fa, avventura televisiva iniziata più di vent'anni fa. Se la prima puntata della stagione aveva visto la presenza di Liliana Segre, grande attenzione aveva generato l'ospitata di Fedez e, ancora, quella di Vincenzo Mollica domenica scorsa, con allegati gli interventi di Roberto Benigni e di Fiorello.

Beppe Grillo torna in pubblico

Beppe Grillo è invece reduce da un periodo di sostanziale silenzio mediatico, dopo anni di ribalta segnati dall'enorme clamore per la scalata politica del Movimento 5 Stelle, culminata con il successo alle elezioni del 2018. Anni in cui il comico e fondatore ha fatto della lotta al sistema televisivo un elemento cardine della narrazione e del successo de movimento stesso, prima che l'ingresso nei palazzi della politica costringesse e i rappresentanti della forza politica ad adeguarsi al sistema mediatico convenzionale.