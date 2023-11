Guccini difende Fabio Fazio: “Gli oppressori ci sono anche da noi, basta vedere com’è andata in Rai” Il maestro del cantautorato italiano fornisce un assist per Fabio Fazio: “Gli oppressori ci sono anche da noi, basta chiederlo a lui e a tutti quelli cacciati dalla Rai”. E domani sarà proprio ospite a Che Tempo Che Fa.

La leggenda vivente della musica, Francesco Guccini, ha presentato il nuovo album "Canzoni d'osteria" ma le riflessioni che ha fornito nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano sono soprattutto di carattere politico e "televisivo". L'assist a Fabio Fazio è arrivato forte è chiaro: "Non ci sono solo gli ayatollah. Gli oppressori ci sono anche da noi, basta chiederlo a Fazio e a tutti quelli cacciati dalla Rai".

La stoccata alla Rai di oggi e l'appoggio a Zerocalcare

Francesco Guccini oggi risiede sull'Appennino e ha rivelato che le osterie non fanno più parte della sua vita quotidiana. L'album, però, è una sorta di omaggio a quei luoghi tradizionali dove sono avvenuti tanti incontri che hanno anche fatto la storia della musica e la storia d'Italia. Nel disco, 12 cover di tradizioni popolari da tutto il mondo, creando un viaggio musicale attraverso ricordi e atmosfere delle osterie di un tempo. Il disco si apre e si chiude con una versione di "Bella Ciao", dedicata alle ragazze iraniane perseguitate, ma Guccini ha qui sottolineato l'importanza di opporsi agli oppressori, citando anche tutti i recenti eventi in Rai, ma ricorda per esempio anche la scelta di Zerocalcare:

Anch’io ho fatto i miei boicottaggi: quando non ero d’accordo con Berlusconi, non sono mai andato nelle sue reti. Anche se nessuno mi chiamava, quindi non ho fatto troppa fatica.

Francesco Guccini sarà ospite di Fabio Fazio domenica 12 novembre

Francesco Guccini sarà proprio ospite di Fabio Fazio nella prossima puntata di Che Tempo Che Fa, prevista per domenica 12 novembre sul Nove, a partire dalle 19.30. Il maestro del cantautorato italiano presenterà quindi i temi del suo nuovo album in una cornice a lui adeguata, arricchita da altri ospiti decisamente importanti come Elodie, Angelina Mango e Beppe Grillo.