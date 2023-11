Fabio Fazio e il ritiro dalla Tv: “Questi 4 anni a NOVE gli ultimi della mia carriera” Reduce dall’enorme successo di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio si racconta in un’intervista al Fatto Quotidiano e ipotizza un ritiro dalle scene, escludendo un ritorno a Sanremo e in Rai: “Difficilissimo che accada”.

A cura di Andrea Parrella

Difficile capire fino in fondo il momento di carriera che sta vivendo Fabio Fazio. Il conduttore, passato nel corso dell'estate dalla Rai a NOVE, ha portato il suo Che Tempo Che Fa su una rete minore vincendo la sfida in maniera lampante, con risultati di ascolti che farebbero invidia persino a quella Rai3 dove era andato in onda fino allo scorso anno.

Un successo indiscutibile, che apre a molte possibilità per il futuro, visto che Fazio è stato ingaggiato da NOVE anche per il lancio di nuovi progetti più sperimentali oltre al suo Che Tempo Che Fa. Il conduttore ne ha parlato in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano in cui emerge tutto l'entusiasmo di queste settimane. Un successo che porta inevitabilmente a ipotesi di vario tipo, come quella di Fiorello che vorrebbe un suo ritorno a Sanremo per un terzo mandato, che lui rifiuta categoricamente rispedendo la provocazione al mittente: "Dopo il trionfo di Amadeus, l’unico che può farlo è Fiorello!".

Fazio esclude l'ipotesi di un ritorno in Rai

E tra i possibili scenari c'è anche chi fantastica di un suo ritorno in Rai da vincitore, rafforzato dall'esperienza a Discovery. In merito a questa ipotesi Fazio, oggi 58 anni, si lascia andare a una confessione ben diversa: "Questi quattro anni nella nuova casa che mi ospita penso siano gli ultimi quattro anni della mia carriera e che sia difficilissimo tornare in Rai”.

Beppe Grillo ospite a Che Tempo Che Fa

Fazio apre dunque alla possibilità di un ritiro dalle scene nel 2027, quando il suo contratto con la rete Discovery sarà scaduto. Intanto nelle ultime ore ha piazzato un altro colpaccio televisivo, dato che domenica prossima, a Che Tempo Che Fa, arriverà Beppe Grillo: "Un incontro che credo sarà decisamente sorprendente”, confessa Fazio. Grillo manca dalla Tv dal 2014, quando ad accoglierlo negli studi Rai era stato Bruno Vespa, nel suo Porta a Porta.