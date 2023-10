Fabio Fazio sempre più presente sul NOVE, Che Tempo Che Fa triplica gli appuntamenti Con ascolti da record e l’entusiasmo del pubblico palpabile, ad una sola puntata dal via, Discovery ha già stabilito che la presenza di Fazio sul NOVE triplicherà. Oltre al consueto appuntamento nella prima serata della domenica infatti sono già stati previsti diversi momenti per le repliche.

A cura di Giulia Turco

Dopo un debutto a dir poco entusiasmante in termini di ascolti, Discovery ha già deciso di investire maggiormente su Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa. L’obiettivo della rete sembra quello di sfruttare al massimo il volto dell’ex conduttore della tv di Stato per garantire ad un canale come NOVE uno stampo sempre più generalista.

Fabio Fazio triplica la sua presenza su Discovery

Ecco perché è già stato stabilito, ad una sola puntata dal via, che la presenza di Fazio sul canale triplicherà. Resta l’appuntamento fisso in prima serata la domenica e si aggiunge quello del venerdì 22.45 subito dopo Fratelli di Crozza (con un altro dei volti più amati della rete a fare da traino), che si intitolerà Che Tempo Che Fa Weekly. Inoltre, il sabato alle 18 andrà on onda Che Tempo Che Fa – Il Tavolo per rivedere i momenti più salienti della puntata precedente. Le repliche di Che Tempo Che Fa, fa sapere DavideMaggio.it, andranno in onda al posto di Accordi e Disaccordi, il programma di Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio, che si sposterà alla prima serata del sabato, sfidando lo spazio assegnato a Massimo Gramellini su La 7.

Che Tempo Che Fa è il programma più visto di sempre su NOVE

La prima puntata della ventunesima edizione di Che tempo Che Fa ha il sapore di un nuovo inizio. Non che il programma su Rai 3 dopo tanti anni di messa in onda non godesse di ottima salute, anzi, ma il rilancio su Discovery si può dire che abbia fatto benissimo a Fabio Fazio e al suo team e che a dimetterci non sia stata altro che la tv pubblica, a lasciarlo andare via. La prima puntata del programma, andata in onda domenica 15 ottobre, ha registrato ascolti da record, pari a 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share. Dati che lo hanno reso il programma più visto di sempre sul NOVE e il terzo canale nazionale durante la messa in onda in prima serata. Gli appuntamenti a venire non si prefigurano comunque da meno. Nella seconda puntata, in onda domenica 22 ottobre, saranno presenti in studio Paola Cortellesi, il cui debutto alla regia è stato acclamato al Festival del Cinema di Roma, e tanti altri.