Gli ascolti di Che tempo che fa su NOVE: il programma di Fabio Fazio è il più visto di sempre

Boom di ascolti per il debutto della 21a edizione di Che tempo che fa su NOVE, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros / Discovery. Con 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share è il programma più visto di sempre sul NOVE e terzo canale nazionale durante la messa in onda. Con questi dati lo show si posiziona 2° programma più visto della serata e quintuplica la media del canale in prima serata (2%).

Che tempo che fa sui social

Durante la messa in onda in simulcast su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV con 2.600.000 spettatori pari al 13% di share e con un picco d’ascolto di 2.900.000 spettatori, è stato il programma più visto di sempre sui canali Warner Bros Discovery. Con 364.000 interazioni #CTCF è il programma più commentato sui social nella prima serata generalista.

L'Anteprima e Il Tavolo agli ascolti tv

Ottimi ascolti in simulcast anche per Che tempo che farà, novità di questa stagione, che ha ottenuto 1.300.000 spettatori con il 7,7% di share. L’Anteprima di Che tempo che fa è stata invece seguita da 2.000.000 spettatori con il 10,8% di share, mentre Il Tavolo di CTCF ha registrato 1.500.000 spettatori e il 10,8% di share sul pubblico totale.

Il commento di Alessandro Araimo (WB/Discovery)

Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery: “La partenza è stata eccellente, sappiamo che la distanza è quella di una maratona e non di uno sprint, ma non potremmo essere più soddisfatti di un consenso così ampio. Il pubblico ci ha seguito, ha apprezzato le scelte che sono state fatte e come editore siamo realmente orgogliosi di aver proposto uno programma, anzi un’intera serata, del livello di quello di ieri sera. Fabio, Luciana e tutta la squadra di Che tempo che fa con il loro indiscusso talento sono parte fondamentale di un progetto di crescita organico e strategico del Nove e del portfolio Warner Bros. Discovery, che ieri ha dimostrato tutta la sua forza amplificando, grazie a un gioco di squadra, la promozione del programma e il raggiungimento, per la serata di debutto, della più ampia audience possibile”.