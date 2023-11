Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 4 e domenica 5 novembre in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotto Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Il nuovo weekend è appena iniziato e i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio riaprono le loro porte per accogliere nuovi ospiti e regalare intrattenimento e dichiarazioni esclusive ai telespettatori. Verissimo torna sabato 4 e domenica 5 novembre con il tradizionale doppio appuntamento, Domenica In e Che tempo che fa riaccendono le luci dei loro studi nel pomeriggio e nella prima serata di domenica 5 novembre. Ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 4 e domenica 5 novembre

Sabato 4 e domenica 5 novembre 2023 Silvia Toffanin torna con il suo Verissimo, in onda dalle 16.30 su Canale5. La conduttrice nel primo appuntamento settimanale del suo programma avrà in studio una coppia nata ad Amici lo scorso anno: Isobel Kinnear e Cricca, ex allievi del talent di Maria de Filippi, oggi innamorati l'uno dell'altra. Nello stesso appuntamento del sabato Dayane Mello si racconterà al pubblico di Canale5. Non mancherà lo spazio dedicato a Terra Amara: Silvia Toffanin avrà in studio Nazan Kesal, Sevda nella soap opera Mediaset. Sabato andrà in onda l'interista a Monica Guerritore, poi a Carolina Marconi ed a Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella, scomparsa 40 anni fa a Roma e la cui storia è stata associata a quella di Emanuela Orlandi.

Domenica 5 novembre in esclusiva a Verissimo ci sarà Stefano Tacconi, tornato a casa dopo un lungo periodo di riabilitazione in seguito ad un aneurisma celebrale. Ospiti in studio nella stessa puntata anche Iva Zanicchi, Fausto Leali e Benedetta Caretta, capi squadra di Io Canto Generation, al via su Canale 5. Nel secondo appuntamento di Verissimo ci sarà la coppia formata da Veronica Peparini e Andrea Muller, infine Randi Ingerman..

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier torna in onda con il suo varietà domenica 5 novembre dalle 14, su Rai Uno. A Domenica In ci saranno Paola Perego, conduttrice di Citofonare Rai2 nel cast di Ballando con le stelle, poi Alessia Marcuzzi, scrive TvBlog. Dallo show Boomerissima, la Marcuzzi porterà con sé il coreografo Luca Tommasini, impegnato anche con VivaRai2. Mara Venier, si legge sul portale, si collegherà inoltre con il teatro Marinetti di Garlasco, dove si svolgono le prove di "Dove eravamo rimasti", spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti di Domenica In il 5 novembre anche Claudia Koll, Elisabetta Villaggio e il professore dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Enrico Cassano.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Tra gli ospiti della puntata del 5 novembre di Che tempo che fa, in onda sul NOVE, dalle 19.30, anche Vincenzo Mollica, giornalista che ha raccontato la storia della tv, del cinema e della musica. Nella stessa puntata Fazio intervisterà anche il celebre cantautore Ligabue.