Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 25 e domenica 26 novembre in tv Chi sono i protagonisti del weekend in tv di sabato 25 e domenica 26 novembre 2023. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei salotti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi.

I salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio riaprono le loro porte per il weekend. I programmi Verissimo con il doppio appuntamento di sabato 25 e domenica 26 novembre, Domenica In e Che Tempo Che Fa in programma per domenica 26 novembre, avranno in studio nuovi ospiti per regalare ai telespettatori intrattenimento ed interviste esclusive. Ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 25 e domenica 26 novembre

Sabato 25 e domenica 26 novembre, dalle ore 16.30 su Canale 5, sono in programma due nuovi appuntamenti con Verissimo. Nella prima puntata del weekend Silvia Toffanin intervisterà Gigliola Cinquetti che parlerà del suo libro, un’autobiografia dal titolo A volte si sogna. In studio ci sarà il giovane vincitore di Tú Sí Que Vales, il violinista Samuele Palumbo. Con lui i conduttori Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Anche sabato ci sarà spazio per Terra Amara: in studio Silvia Toffanin ospiterà l’attore Furkan Palali che nella soap interpreta il personaggio di Fikret. La conduttrice intervisterà inoltre Ciro Petrone, l’attore che ha deciso, dopo 70 giorni, di abbandonare la casa di Grande Fratello, poi le due amiche note della tv, Laura Freddi e Miriana Trevisan, e Giampiero Mughini con la moglie Michela. Verissimo dedicherà poi uno spazio speciale alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra proprio il 25 novembre.

Domenica 26 novembre Silvia Toffanin avrà in studio il giornalista Bruno Vespa, in libreria con il suo ultimo lavoro dal titolo Il rancore e la speranza. Tornerà a Verissimo Stefano Tacconi, questa volta accompagnato dalla moglie Laura e dai figli Andrea, Virginia e Vittoria. Per ricordare la figura di Lina Wertmüller saranno ospiti due artisti di primo piano: Giancarlo Giannini e Rita Pavone. Infine, ospite del programma anche Romina Power ed Elisabetta Gregoraci, in studio con papà Mario e la sorella Marzia.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Nel weekend torna anche Domenica In, in programma domenica 26 novembre dalle ore 14 su Rai Uno. Alla luce della qualificazione della nazionale azzurra alle semifinali di Coppa Davis, scrive TvBlog, la puntata andrà in onda in forma ridotta: dovrebbe chiudere, dunque, alle ore 15.50. Si legge che Mara Venier, nell'appuntamento in questione, avrà in studio Laura Pausini e Antonio Albanese. TvBlog svela che, vista la chiusura anticipata obbligata, le interviste a Belen Rodriguez e a Fedez dovrebbero essere trasmesse nella puntata del 3 dicembre.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Nell'appuntamento di Che Tempo Che Fa in programma per domenica 26 novembre, dalle 19.30 sul Canale NOVE, ci saranno Monica Bellucci e Miriam Leone per un'intervista di coppia. Ospite di Fabio Fazio anche la cantante Noemi.