Grande Fratello, Angelica Baraldi eliminata: nove concorrenti in nomination

A cura di Elisabetta Murina

Angelica Baraldi è stata eliminata dal Grande Fratello nella puntata del 27 novembre 2023. In nomination nove concorrenti: Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso, Rosy Chin e Alex Schwazer. Un appuntamento, quello del reality di Alfonso Signorini, ricco di emozioni e nuove vicende: Greta Rossetti è tornata nella Casa per avere un confronto con Perla Vatiero e mettere un punto alla sua storia con Mirko Brunetti, mentre Rosy Chin ha incontrato la sua famiglia. Spazio anche a un nuovo faccia a faccia tra Garibaldi e Beatrice Luzzi

Chi è uscito nella puntata del 27 novembre 2023, le percentuali

A dover lasciare definitivamente il Grande Fratello, nella puntata del 27 novembre, è stata Angelica Baraldi. La 26enne è stata la meno votata dal pubblico e ha perso al televoto contro altri due concorrenti, Roy Chin e Vittorio Menozzi, risultando quindi la meno preferita. Ecco le percentuali di voto:

Angelica Baraldi 22%

Rosy Chin 23%

Vittorio Menozzi 55%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come ogni puntata, anche nella diretta del 27 novembre 2023, è arrivato il momento delle nomination, che hanno seguito il sistema dei "Piramidali": se capita il nero, il concorrente dovrà farlo davanti al resto del gruppo, se capita il rosso invece in confessionale. Non ci sono stati preferiti, quindi tutti potevano essere nominati. Fiordaliso, Anita, Letizia, Paolo, Grecia, Vittorio pescano il colore rosso e votano rispettivamente Massimiliano, Vittorio, Giuseppe, Paolo. Giuseppe, Beatrice, Rosy e Alex pescano il nero, facendo rispettivamente i nomi di Beatrice, Anita, Alex e Rosy. Infine Mirko vota Vittorio. Sono nove quindi i concorrenti in nomination: Massimiliano, Paolo, Anita, Vittorio, Beatrice, Giuseppe, Fiordaliso, Rosy e Alex.

Cosa è successo al Gf: le news della puntata del 27 novembre

La puntata del 13 novembre del Grande Fratello è stata ricca di emozioni. Alfonso Signorini ha aperto la diretta con un nuovo faccia a faccia tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Dopo l’avvicinamento di qualche giorno fa, i due tornano ad allontanarsi in diretta. E il ragazzo ha accusato la coinquilina: “Mi ha detto che Vittorio sarebbe stato il suo secondo jolly”. Spazio poi a un lungo confronto tra Perla Vatiero e Greta Rossetti, tornata nella casa per affrontare la ragazza e anche il fidanzato (ormai ex) Mirko Brunetti. "Faccio un passo indietro, lui è ancora innamorato di te", ha detto l'ex volto di Temptation Island,