Costantino Vitagliano: “Ho iniziato una terapia per la mia malattia rara, ora dormo senza dolori” Con un video su Instagram, Costantino Vitagliano ha fatto sapere di aver iniziato da due giorni una terapia per la sua malattia rara, anche se non ha ancora una diagnosi precisa: “Finalmente dopo un mese dormo senza dolori”. L’ex tronista ha poi parlato delle fake news sul suo conto: “Mi danno per morto, cerco di metterla sul ridere”.

A cura di Elisabetta Murina

235 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da fine novembre Costantino Vitagliano è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza per una malattia rara. L'ex tronista di Uomini e Donne, uno dei volti storici del programma, ha fatto sapere via Instagram di non avere ancora una diagnosi precisa nonostante abbia fatto utti gli accertamenti necessari. Tuttavia, da appena un paio di giorni ha iniziato una terapia per alleviare il dolore, che sembra andare per il verso giusto: "Finalmente, a distanza di un mese, dormo senza dolori".

Costantino Vitagliano ha iniziato una terapia

Come ha raccontato in una storia Instagram, i medici hanno deciso di iniziare una prima terapia per alleviare il dolore, anche se ad oggi non sa esattamente quale sia la diagnosi. "Hanno trovato e stanno provando una terapia che da due giorni sto facendo. E dormo, finalmente a distanza di un mese, senza dolori", ha raccontato l'ex tronista, che dopo più di 30 giorni inizia ad avere i primi miglioramenti. Dall'ospedale, mostrandosi sempre ai suoi follower, non perde la speranza e ironizza sulle fake news che lo danno addirittura per morto:

Voglio essere come sono sempre stato, schietto e sincero. Se non rispondo è perché non so cosa rispondervi. Esattamente non so ancora cosa ho. Se è una cosa rara, capirete anche voi che ci saranno vari tentativi da fare. Mi hanno dato per morto, avete visto anche voi le fake news. Io cerco di metterla sul ridere, anche se per un mese non dormire è veramente pesante.

Cosa è successo all'ex tronista di Uomini e Donne

Il tutto è iniziato quando l'ex tronista, a fine novembre, si era mostrato su Instagram ricoverato in ospedale e aveva raccontato cosa gli stava accadendo. Si è sottoposto a una serie di esami del sangue e anche a una TAC-Pet per cercare il problema, anche se ancora non ha ricevuto una diagnosi. Un aspetto, però, è chiaro: si tratta di una malattia rara, come ha precisato anche lo stesso Vitagliano e i primi sintomi sono stati dolori alla schiena. Appena due giorni fa, ha iniziato una terapia farmacologica, ha fatto sapere il Corriere della Sera. E, stando a quanto riporta il suo staff, "il suo morale è comunque buono, ha sempre avuto un carattere deciso, anche se sta attraversando una prova difficile". Molto probabilmente, quest'anno passerò il Natale lontano dalla piccola Ayka, la figlia avuta da Elisa Mariani.