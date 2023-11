Costantino Vitagliano in ospedale: “Ho una cosa rara, gli esami del sangue sono tutti negativi” Costantino Vitagliano è ricoverato in ospedale da una settimana. L’ex tronista di Uomini e Donne si sta sottoponendo a una serie di accertamenti, ma non ha ancora ricevuto una diagnosi, come ha raccontato in un video Instagram: “Sono qui per una cosa rara, gli esami del sangue che sto facendo sono tutti negativi”.

Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale

Con alcuni video su Instagram, l'ex tronista ha raccontato cosa gli sta accadendo. Da una settimana si trova ricoverato in ospedale, ma non ha ancora ricevuto una diagnosi. Si è sottoposto a una serie di esami del sangue e anche a una TAC-Pet per cercare di capire quale sia il problema. Chiacchierando con i suoi follower, Vitagliano ha prima scherzato: "Che cosa ho? Il dottore ha detto di dirmi che sono il dolce attesa". Poi ha spiegato che si tratta di "una cosa rara" e che ancora non sa quale terapia dovrà intraprendere:

Domani avremo Tac-Pet, da qui si dovrò vedere tutto. Gli esami del sangue sono tutti negativi, è strana la vita. Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere. Vediamo come andrà. Oggi ho conosciuto il primario dell'ospedale e si chiama Segramora, come colui che in passato mi ha dato tanto, Lele Mora. Sarà il destino?