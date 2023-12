Costantino Vitagliano ha una malattia rara, Beatrice Bozzuto: “Tutto è iniziato con un mal di schiena” “Tutto è iniziato quando ha avvertito un dolore alla schiena, era persistente e strano. Ha una malattia molto difficile da curare”, ha detto Beatrice Bozzuto, amica e secondo alcuni anche compagna di Costantino Vitagliano. L’ex tronista si trova ora ricoverato in ospedale per un problema raro, negativo a tutti gli esami del sangue.

A cura di Elisabetta Murina

Costantino Vitagliano ha una malattia rara. Era stato l'ex tronista di Uomini e Donne ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, mostrandosi ricoverato in ospedale per sottoporsi a una serie di accertamenti. "Ho una cosa rara, gli esami del sangue che sto facendo sono tutti negativi", aveva raccontato su Instagram. Stando agli ultimi aggiornamenti sui suoi canali social, non ha ancora ricevuto una diagnosi. A parlare è ora Beatrice Bozzuto, raggiunta da Di Più Tv. Il settimanale parla di lei, modella e titolare di un negozio di abbigliamento, come sua compagna, mentre il diretto interessato condivide diversi scatti insieme identificandola come amica.

Come sta Costantino Vitagliano, le parole di Beatrice Bozzuto

"Tutto è iniziato quando ha avvertito un dolore alla schiena", ha raccontato Beatrice Bozzuto a proposito dei sintomi che hanno portato Costantino Vitagliano al ricovero in ospedale e alla scoperta di avere una malattia rara, ad oggi ancora non identificata. Un dolore mai provato prima, che non scompariva, è stato il campanello d'allarme: "Era persistente, strano, che non aveva mai avuto. Si è preoccupato, ha deciso di farsi visitare, e i medici hanno subito ritenuto opportuno ricoverarlo. Poi, dopo diverse analisi, gli hanno diagnosticato una malattia poco comune e molto difficile da curare. Ma siamo fiduciosi, lui è forte e ne uscirà".

Con alcuni video su Instagram, qualche giorno fa, l'ex tronista aveva raccontato cosa gli sta accadendo: si trova ricoverato in ospedale, ma non ha ancora ricevuto una diagnosi. Si è sottoposto a una serie di esami del sangue e anche a una TAC-Pet per cercare di capire quale sia il problema. Chiacchierando con i suoi follower, Vitagliano ha prima scherzato: "Che cosa ho? Il dottore ha detto di dirmi che sono il dolce attesa". Poi ha spiegato che si tratta di "una cosa rara" e che ancora non sa quale terapia dovrà intraprendere:

Domani avremo Tac-Pet, da qui si dovrò vedere tutto. Gli esami del sangue sono tutti negativi, è strana la vita. Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere.