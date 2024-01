Rosanna Fratello replica a Ornella Vanoni dopo l’intervista a CTCF: “Quante ne hai dette, cattiva” Rosanna Fratello replica su Facebook a Ornella Vanoni che a CTCF ha commentato la sua carriera sostenendo di aver sempre saputo che ‘non ce l’avrebbe fatta’: “Avresti potuto consigliarmi e diventare mia amica, invece sei sempre stata una regina cattiva”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Rosanna Fratello con un post su Facebook ha replicato a Ornella Vanoni che, ospite di Che Tempo Che Fa ieri, domenica 28 gennaio, ha commentato la carriera della sua collega sostenendo che, ai loro inizi, "teneva scritto in fronte che non ce l'avrebbe fatta". La cantante ed ex concorrente del Grande Fratello ha così risposto: "Quante ne hai dette, regina cattiva".

La replica di Rosanna Fratello

Rosanna Fratello ha replicato a Ornella Vanoni con un post su Facebook ricordando i loro successi e accusandola di non averla aiutata quando avrebbe potuto: "Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a "Che tempo che fa". Quante ne hai dette!!! Ti ricordo che non ho cantato solo "Sono una donna non sono una santa". Il mio pubblico sa che ho avuto la fortuna di aver una lunga carriera ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema. Tu hai avuto una grande opportunità con "Sthrehler', io come protagonista femminile in "Sacco e Vanzetti", diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo. Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e perché no diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva, quella di Biancaneve!!!", le parole.

Cosa ha detto Ornella Vanoni a CTCF su Rosanna Fratello

Ornella Vanoni ieri sera, ospite di CTCF con Mara Maionchi, ha parlato del suo passato e della sua carriera. Ha ricordato un noto discografico che la seguiva che preferì Rosanna Fratello a lei: "Non mi seguiva più. Mi disse ‘guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…'. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito ‘vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa’". Fabio Fazio, allora, ha tentato di smorzare il duro commento ma senza ottenere risultati. La cantante infatti ha proseguito: "Successo? Eh, una canzone, ‘Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera’. Una! Via quella, via. Rivalità? Ma quale rivalità".