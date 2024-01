Ornella Vanoni contro Rosanna Fratello, Signorini cavalca la polemica: “La nostra cantante è virale”

Nella puntata del Grande Fratello del 29 gennaio, Alfonso Signorini cavalca il tormentone della polemica a distanza che s'è accesa tra Ornella Vanoni e Rosanna Fratello. "La nostra Rosanna Fratello è la più virale d'Italia", spiega il conduttore mentre racconta di aver seguito il passaggio di Ornella Vanoni che a Che Tempo Che Fa ha parlato proprio di Rosanna Fratello: "Stavo guardando Fazio e la Vanoni ha detto che l'agente aveva detto che al posto mio c'era la Fratello, ma ce l'aveva scritto in faccia che aveva fatto solo una canzone".

Rosanna Fratello aveva replicato già su Facebook prima della trasmissione, ma adesso ha voluto chiarire la sua posizione anche davanti al pubblico del Grande Fratello:

E invece ne ho fatte tante, e ora le conoscono anche i giovani. Basta con queste polemiche, Ornella che mi fai sorridere. Io ero la ragazza che cominciava, ero una che si rivolgeva a un pubblico popolare. Rosicava lei? No, non voglio dire questo. Io voglio solo dire che è il momento di dire basta a queste cose. Anzi, cara Ornella, se ci vediamo dammi ancora qualche consiglio.

Alfonso Signorini scherza: "Io non sapevo che avesse vent'anni più di te". Rosanna Fratello poi ringrazia il conduttore per questa nuova linfa: "Tutto questo mio tornare, comunque, io lo devo a te".

Prima che andasse in onda la puntata del 29 gennaio, Rosanna Fratello ha replicato su Facebook con toni molto decisi a Ornella Vanoni:

Ti ricordo che non ho cantato solo "Sono una donna non sono una santa". Il mio pubblico sa che ho avuto la fortuna di aver una lunga carriera ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema. Tu hai avuto una grande opportunità con "Strehler', io come protagonista femminile in "Sacco e Vanzetti", diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo. Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e perché no diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva, quella di Biancaneve!!