Federica Panicucci si sposta da Canale 5 a Rete4, il nuovo programma con Roberto Poletti Federica Panicucci e Roberto Poletti sono pronti a sbarcare su Rete4 con Mattino 4, il nuovo programma di cronaca e attualità in onda su Rete4 da lunedì 11 marzo, dalle 10.55. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Panicucci e Roberto Poletti sono pronti a cominciare con Mattino 4, il nuovo programma di informazione, cronaca e attualità in onda dal lunedì al venerdì alle 10.55 su Rete 4. I due conduttori a Mattino 5 questa mattina di mercoledì 6 marzo hanno dato l'annuncio sulla partenza della nuova trasmissione: "Abbiamo un appuntamento per lunedì prossimo", le parole prima di svelare tutti i dettagli al riguardo. La Panicucci dopo il suo tradizionale appuntamento su Canale 5, dalle ore 10.55 si sposterà su Rete 4. Da lunedì 11 marzo 2024 partirà anche la messa in onda di Terra Amara sullo stesso canale, dopo l'edizione delle 19 del Tg4.

Quando inizia Mattino 4 su Rete4 con Federica Panicucci e Roberto Poletti

"Io e te abbiamo un appuntamento da lunedì prossimo. Alle 10.55 su Rete4 racconteremo la cronaca, l'attualità. Sarà una trasmissione che farà compagnia ai telespettatori di Rete4, un viaggio che io e Federica faremo insieme": così Roberto Poletti, giornalista ed ex conduttore di Uno Mattina, ha commentato la nuova avventura televisiva accanto a Federica Panicucci. La conduttrice dopo l'appuntamento con Mattino 5 su Canale5, si sposterà su Rete 4: la partenza del nuovo programma del mattino, dalla durata di circa un'ora, è in programma per lunedì 11 marzo 2024, dalle 10.55.

Il nuovo palinsesto di Rete 4: in arrivo anche Terra Amara

Da lunedì 11 marzo Rete 4 ridisegna il suo palinsesto con l'arrivo del nuovo programma condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, Mattino 4, e la messa in onda della soap opera di successo, Terra Amara. Dopo l'edizione delle 19 del Tg4, infatti, debutterà la serie tv turca che sarà trasmessa a partire dal primo episodio. I fan della soap potranno così rivivere fin dall'inizio le vicende della protagonista Zuleyha e del resto del cast a partire dalle ore 19.40 su Rete 4, dal lunedì al venerdì.