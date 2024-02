Federica Panicucci condurrà Mattino Quattro con Roberto Poletti, in onda subito dopo Mattino Cinque Da lunedì 11 marzo dovrebbe sbarcare su Rete4 il nuovo “Mattino Quattro”, spin-off di “Mattino Cinque”. Lo slot, della durata di un’ora, dovrebbe andare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 11 e le 12 con la conduzione di Federica Panicucci e Roberto Poletti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Secondo quanto annuncia TvBlog, Federica Panicucci starebbe per sbarcare al timone di un secondo contenitore mattutino Mediaset. A partire da lunedì 11 marzo dovrebbe partire su Rete4 “Mattino Quattro”, spin-off di “Mattino Cinque”. Un contenitore pensato per riaccendere il racconto della cronaca in diretta anche sulla prima rete Mediaset dopo il lavoro già svolto per l’access prime time e la prima serata con l’arrivo di Bianca Berlinguer.

Come funzionerà il nuovo “Mattino Quattro”

"Mattino Quattro", per argomenti e per la stessa struttura che lo caratterizza, dovrebbe rappresentare una sorta di staffetta con “Mattino Cinque”. La partenza sarebbe prevista intorno alle ore 11, quindi immediatamente dopo la chiusura del format mattutino condotto su Canale5 da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, con conclusione fissata un’ora dopo, quindi intorno alle 11.55, poco prima dell'edizione delle 12 del Tg4. Anche la scelta del titolo richiama la volontà di continuità con l’appuntamento precedente proposito dall’ammiraglia Mediaset.

Federica Panicucci conduttrice con Roberto Poletti

A condurre il nuovo “Mattino Quattro” dovrebbe essere Federica Panicucci – già conduttrice di “Mattino Cinque” – insieme al giornalista Roberto Poletti, già ex conduttore di “Unomattina” e spesso ospite di programmi come lo stesso “Mattino Cinque”, “È sempre Cartabianca” e “Prima di domani”. Per Panicucci si tratterebbe quindi di una promozione sul campo ottenuta dopo gli ottimi ascolti realizzati nella fascia del mattino di Canale5 insieme al collega Vecchi con il quale fa coppia fissa da anni. I temi trattati dal programma dovrebbero essere quelli che già caratterizzano il format mattutino di Canale5, quindi cronaca, attualità, costume e società. “Mattino Quattro”, oltre che su Rete4, dovrebbe essere trasmesso anche da TgCom 24.