Prima di domani, il nuovo programma di Bianca Berlinguer in tv dall'8 gennaio Bianca Berlinguer avrà un nuovo programma su Rete4, dal titolo "Prima di domani". Si tratta di una striscia quotidiana di approfondimento, in onda dal lunedì al venerdì, in cui si affronteranno tematiche di stringente attualità.

A cura di Ilaria Costabile

Bianca Berlinguer sarà al timone di un nuovo programma tv, sempre su Rete4. A partire da lunedì 8 gennaio, andrà in onda Prima di domani, una nuova striscia quotidiana di informazione, condotta dalla giornalista già padrona di casa di È sempre Carta Bianca.

Prima di domani, il nuovo programma di Bianca Berlinguer

L'appuntamento con Prima di domani sarà dal lunedì al venerdì alle ore 20:30, con il nuovo programma Videonews di Berlinguer, che racconterà gli accadimenti più importanti dell'attualità, attraverso servizi e reportage. Non mancheranno, ovviamente, gli ospiti chiamati ad approfondire i temi della politica, dell'economia, ma anche tematiche legate alla società, all'ambiente e poi ci sarà spazio anche per discutere di vicende internazionali, partendo dai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Una vera e propria striscia informativa che segue la consueta messa in onda del telegiornale e che servirà proprio da ulteriore approfondimento delle notizie più rilevanti di cui, giorno dopo giorno, gli italiani saranno informati. L'obiettivo è quello di offrire un'informazione più dettagliata in un tempo più ristretto.

Il passaggio di Bianca Berlinguer a Rete 4

Dallo scorso settembre, Bianca Berlinguer ha fatto il suo passaggio da Rai3 a Rete 4, dopo più di trent'anni nella tv pubblica, dove conduceva da diverso tempo Carta Bianca. La giornalista ha portato con sé la sua squadra di autori e ospiti per confermare l'impostazione del suo programma, in onda il martedì in prima serata. La formula, a quanto pare, si è rivelata vincente, dal momento che anche in termini di ascolti la trasmissione non sembra aver avuto un calo, anzi, registra una media del 7% di share, piuttosto positivo per Rete 4, ormai deputata ai talk show che si avvicendano durante i vari giorni della settimana e forniscono una lettura più approfondita dell'attualità.