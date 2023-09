Bianca Berlinguer debutta a È sempre Cartabianca: “Amo la Rai, ma a Mediaset condizioni migliori” Il discorso di esordio di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, il format che segna il passaggio della giornalista e conduttrice su Rete4. Le parole riservate alla Rai in occasione del debutto: “La Rai resterà nel mio cuore ma da Mediaset abbiamo ricevuto condizioni migliori”.

A cura di Stefania Rocco

Bianca Berlinguer fa il suo debutto a È sempre Cartabianca, nuovo e attesissimo format di Rete4. La conduttrice e giornalista ha abbandonato la sua collocazione su Rai3 per abbracciare la nuova avventura targata Mediaset. Con lei la sua squadra di lavoro quasi al completo e l’immancabile Mauro Corona, ormai irrinunciabile spalla della conduttrice. Ma è proprio alla Rai che Bianca si rivolge nel suo discorso di esordio, specificando quali sono stati i motivi che l’hanno spinta ad accettare l’offerta ricevuta da Mediaset.

Bianca Berlinguer: “Perché sono passata a Mediaset”

Per la prima volta nello studio di Rete4, Berlinguer ha spiegato i motivi che l’hanno convinta ad abbracciare l’offerta ricevuta da Pier Silvio Berlusconi: “Forse più di qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anch’io un po’ sorpresa. Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai3. La Rai resterà per sempre, davvero per sempre, nel mio cuore con tutte le persone a cui ho voluto bene e che hanno dimostrato ancora oggi di volermene tantissimo. Ma con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura”. Quindi, gli auspici per il futuro:

Tutto cambia e anche noi abbiamo avvertito il desiderio di fare una nuova esperienza ma vi garantisco che siamo sempre noi, con le nostre idee, con le nostre passioni e con la nostra curiosità. Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito finora ma ci auguriamo anche di conquistare tanto nuovo pubblico che da sempre è affezionato a Rete4. Un’impresa difficile, questo lo sappiamo, ma ce la metteremo davvero tutta. Qui a È sempre Cartabianca incontrerete tanti amici vecchi e nuovi, a partire da Mauro Corona, ormai diventato il compagno inseparabile di questo mio viaggio televisivo.

Mauro Corona con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca

Accanto a sé Bianca Berlinguer ha voluto il compagno di avventura Mauro Corona, già al suo fianco a Cartabianca su Rai3. Al debutto a È sempre Cartabianca, la giornalista ha spiegato che Corona sarebbe rimasto una costante della trasmissione. Ed è infatti sul loro scambio che si è concentrata la prima parte della puntata di esordio su Rete4.