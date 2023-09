È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer da stasera su Rete 4, le anticipazioni e gli ospiti Da martedì 5 settembre, alle 21.25 su Rete4, la prima puntata di “È sempre Cartabianca”, l’atteso programma di Bianca Berlinguer. Con lei, la storica spalla Mauro Corona. Super ospite è Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinquestelle.

Dopo anni saldamente in onda in Rai, Bianca Berlinguer fa il suo atteso debutto su Mediaset, portando con sé una ventata di novità nel mondo dell'informazione televisiva. Ci sono grandi aspettative in Mediaset, considerata la sua esperienza e la sua professionalità, e forse anche per questo che il programma mantiene una parte del titolo originale, Cartabianca, seppur in forma differente: È sempre Cartabianca. Si parte da martedì 5 settembre, alle 21.25 su Rete4 e con lei ci sarà ancora Mauro Corona, sua storica spalla, e tanti altri ospiti tra new entry e riconferme.

Gli ospiti di È sempre cartabianca con Bianca Berlinguer

Gli ospiti annunciati in studio per la prima puntata sono Alessandro Orsini, Gad Lerner, Pietro Senaldi, Andrea Scanzi, Maurizio Belpietro e Stefano Cappellini. Il primo super-ospite di puntata sarà Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinquestelle. Ci sarà anche un altro ospite d'onore, ovvero Mario Giordano. Il conduttore di Fuori dal coro ha passato il testimone della serata del martedì a Bianca Berlinguer slittando con il suo programma Fuori dal Coro al mercoledì sera.

L'intervista a Giuseppe Conte e le anticipazioni sul programma

Risulta subito chiaro, dal parterre di ospiti, che il più importante è certamente Giuseppe Conte. Presidente e leader del Movimento Cinquestelle, ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte farà un bilancio sullo stato del Paese e sarà sicuramente interessante sentire il suo parere sui temi politici imminenti, come la manovra di bilancio. La prossima settimana, invece, è prevista come super-ospite Elly Schlein, leader del Partito Democratico. Tra le altre anticipazioni, quelle svelate da Bianca Berlinguer in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "Discuteremo di problemi sociali come il salario minimo e il reddito di cittadinanza. Parleremo di alimentazione e di crisi climatica, dopo un'estate caldissima, perché è questione che riguarda tutti, noi e i nostri figli. E naturalmente daremo il giusto spazio alla guerra in Ucraina".