Bianca Berlinguer in diretta a È sempre Cartabianca: “Qui situazione non facile. Come sto? Insomma” Nel programma È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer ha avuto uno scambio di battute con Concita De Gregorio sul suo passaggio a Mediaset.

A cura di Daniela Seclì

Il programma È sempre Cartabianca ha segnato il passaggio a Mediaset, precisamente su Rete4, di Bianca Berlinguer. La giornalista, nella puntata trasmessa martedì 12 settembre, ha avuto modo di tornare brevemente sull'argomento mentre introduceva la sua ospite, Concita De Gregorio. Ma andiamo con ordine.

Bianca Berlinguer commenta il passaggio a Mediaset

Bianca Berlinguer ha introdotto in studio Concita De Gregorio: "Voglio dare il benvenuto a Concita De Gregorio. Concita starà un bel po' di tempo con noi durante questa stagione appena cominciata". De Gregorio si è detta felice di essere tra i suoi ospiti e la conduttrice di rimando: "Io più di te di averti qua in una situazione non proprio facilissima". Così, la cinquantanovenne le ha chiesto: "Come stai?". Bianca Berlinguer ha replicato:

Eh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in un'azienda nuova e molto diversa rispetto a quella dove sono stata per trentaquattro anni.

Concita De Gregorio, allora, le ha assicurato che è importante avere la possibilità di parlare a un nuovo pubblico e la conduttrice di È sempre Cartabianca ha concluso:

Speriamo di riuscire a parlare a questo pubblico nuovo e anche di tenerlo con noi, perché io spero di non perdere quello di Rai3 ma di prendere naturalmente – e questo è molto importante – anche quello di Rete4.

Bianca Berlinguer: "A Mediaset resto una donna di sinistra"

Bianca Berlinguer, in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al Corriere della Sera, aveva spiegato che a Mediaset non sarebbero cambiate le sue idee politiche: "Io sono e resterò una donna di sinistra, e trovo miserabile che qualcuno ricorra ancora al mio cognome per valutare la coerenza delle mie scelte professionali e politiche". E aveva aggiunto: "Un'azienda privata può garantirmi maggiore libertà della Rai, perché si avvertono molto meno le pressioni dei partiti, quelle che un anno fa stavano portando alla sua esclusione da Cartabianca".