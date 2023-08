Bianca Berlinguer e Mauro Corona pronti per Mediaset: “Critiche su di noi, ma resteremo gli stessi” Il nuovo programma Mediaset di Bianca Berlinguer arriva martedì 5 settembre su Rete 4. Al suo fianco immancabile l’opinionista Mauro Corona. “So che la scelta di passare da Rai a Mediaset ha suscitato perplessità, ma le nostre idee non sono cambiate. Ho fiducia nel programma”.

A cura di Giulia Turco

Bianca Berlinguer è pronta a sbarcare in tv con la sua prima stagione Mediaset. A partire da martedì 5 settembre va in onda su Rete 4 il suo nuovo programma, ancora senza titolo, sul modello di Cartabianca, il format che ha dovuto lasciare il nome di proprietà della Rai.

Il messaggio di Bianca Berlinguer al suo pubblico

Lavori in corso, a pochi giorni dal via presso la sede Mediaset del Palatino a Roma sono in fase di definizione gli ultimi dettagli del nuovo programma di Bianca Berlinguer. Al suo fianco immancabile Mauro Corona, con il quale la giornalista posta uno scatto e ne approfitta per mandare un ultimo messaggio ai suoi spettatori prima del via: “So che la scelta di passare da Rai a Mediaset ha suscitato anche perplessità e critiche”, ha scritto in un post via social. “Non me le nascondo, ma ho fiducia che il programma, che andrà in onda dal 5 settembre, dimostrerà che le nostre idee e le nostre passioni non sono in alcun modo cambiate e che i dibattiti, le parole che diremo e le immagini che mostreremo saranno la più coerente prosecuzione del lavoro fatto negli anni precedenti”, spiega la giornalista. Poi conclude: “Vogliamo provare, come sempre in passato, a rivolgerci a tutti, superando pregiudizi e barriere di ogni tipo”.

Come sarà il nuovo programma di Bianca Berlinguer

L’appuntamento resta quello del martedì sera alle 21.20 circa, ma su Rete 4. Come annunciato sarà fissa anche la presenza in studio di Mauro Corona in qualità di opinionista, così come sarà garantita quella di Alessandro Orsini, nonostante le polemiche che si sono scatenate sulla sua figura giudicata controversa nell’ambito di Cartabianca. Stando alle indiscrezioni riportate recentemente da Il Foglio, entrambi riceveranno un compenso oneroso, pari ad ameno a mille euro a puntata. "Andatevi a vedere i servizi che facevamo a Cartabianca! Si ripartirà da lì”, ha indicato la giornalista rispondendo alla curiosità di chi si chiedeva come sarebbe cambiato il suo programma. La struttura insomma resterà pressoché simile, anche in virtù del team di autori che resta lo stesso, diretto da Giuliano Giubilei e Dario Buzzolan.