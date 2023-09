Mauro Corona replica a Cecchi Paone: “So fare altro oltre alla tv, se vuole il mio posto glielo cedo” Mauro Corona non appena collegatosi con lo studio di È sempre Cartabianca ha replicato alla critica di Alessandro Cecchi Paone, il quale si era augurato di non rivederlo più nel programma di Bianca Berlinguer. “Non soffro di depressione da mancanza di conduzione di programmi, se vuole prendere il mio posto, glielo cedo volentieri”.

Dopo anni in Rai, questa sera Bianca Berlinguer ha fatto il suo debutto su Mediaset. In onda su Rete 4 è in corso ora È sempre Cartabianca, il suo programma di informazione. "Qualcuno si stupirà di vedermi su questo canale, sono sorpresa anche io. Mediaset ha garantito le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai 3": sono state queste le prime parole della conduttrice, non appena giunta in studio, prima di dare il benvenuto, in collegamento, a Mauro Corona, alpinista e scrittore, sua storica spalla. Lo stesso, pochi giorni fa, è stato protagonista di una critica da parte di Alessandro Cecchi Paone, alla quale subito ha replicato in diretta questa sera.

La replica di Mauro Corona

Mauro Corona non appena entrato in diretta a È sempre Cartabianca ha deciso di togliere "qualche sassolino, anzi escremento, dalla scarpa": l'alpinista e scrittore ha risposto alla critica ricevuta da Alessandro Cecchi Paone diversi giorni fa. Queste le sue parole:

Nota a piè di pagina. Il Pavone, il signor Cecchi Paone, ha consigliato che lei farebbe meglio a liberarsi di me perché non vesto bene, non ho gli abiti firmati. Vorrei togliermi non i sassolini, ma gli escrementi, dalla scarpa. Vorrei avvertire il Cecco, il Pavone, che non soffro di depressione da mancanza di conduzione di programmi. Se vuole prendere il mio posto, glielo cedo volentieri. Perché io so cosa fare oltre alla tv.

"Inutile cominciare questa nuova avventura così, buttiamoci alle spalle queste considerazioni sgradevoli fatte nei nostri confronti" ha subito commentato la Berlinguer, prima di essere interrotta. "Non mi va che gente che ho difeso a spada tratta si scagli contro di me. Queste cose andavano dette se vogliamo partire bene", la replica di Corona.

Cosa aveva detto Alessandro Cecchi Paone

