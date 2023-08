Bianca Berlinguer a Mediaset: Alessandro Orsini opinionista fisso e l’incognita sul nome del talk Il nuovo programma di Bianca Berlinguer su Rete 4 è in partenza il prossimo 5 settembre. Con la giornalista ci saranno Mauro Corona e Alessandro Orsini come ospiti fissi, ancora silenzio sul nome che sarà assegnato al talk, visto che i diritti di “Carta Bianca” appartengono alla Rai.

A cura di Ilaria Costabile

Il nuovo programma di Bianca Berlinguer, in diretta dal 5 settembre su Rete 4, sta iniziando a prendere forma. Secondo quanto riportato da Il Foglio, pare che la prima riunione operativa al centro Mediaset del Palatino abbia gettato le basi per quello che dovrebbe essere un passaggio completo dal format in onda su Rai 3 a quello che vedremo nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il nome, però, c'è ancora un certo riserbo, mentre alcune cose sono state confermate, come la presenza di Mauro Corona.

Il nuovo talk di Bianca Berlinguer

Stando a quanto riporta Il Foglio, sembrerebbe che la giornalista abbia esordito in questi termini: "Andatevi a vedere i servizi che facevamo a Cartabianca! Si ripartirà da lì", insomma l'idea è di lasciare l'impostazione uguale a quella precedente. D'altra parte gli autori, in primis Giuliano Giubilei e Dario Buzzolan, hanno seguito Berlinguer nel suo trasloco nelle sedi Mediaset, quindi l'impronta del programma, che dovrebbe durare circa tre ore e mezza, non sarà così distante da quella originaria, se non per il fatto che il pubblico a cui si rivolgerà sarà diverso.

Nello show, però, non mancheranno i punti fermi: Mauro Corona, infatti, sarà opinionista fisso e al suo fianco ci sarà Alessandro Orsini, nonostante la querelle che lo ha travolto proprio sulle poltrone di Carta Bianca e per la quale è ormai considerato un personaggio piuttosto divisivo. I due avranno anche un lauto compenso, secondo quanto riporta il quotidiano si tratta di almeno mille euro a puntata.

L'incognita del nome da dare al talk show

Ancora un certo riserbo, invece, sul nome che verrà dato alla trasmissione. Il promo di lancio del programma, infatti, è andato in onda già a fine luglio, senza che però fosse rivelato null'altro se non la data di partenza. "Carta Bianca", come era prevedibile, è legato a doppio filo con la Rai che ne ha i diritti, ma sembra che a pochi giorni dalla messa in onda verrà svelato anche quest'ultimo arcano.

Infine, grande obiettivo di Berlinguer è quello di portare in trasmissione Elly Schlein che, da quando ha assunto il ruolo di segretaria del Pd, non ha rilasciato alcuna intervista sui canali Mediaset. Le linee guida per questa nuova stagione televisiva, in cui la giornalista dovrebbe anche alternarsi alla conduzione di "Stasera Italia" dalle 20:30 alle 21:20, in una staffetta con Nicola Porro, sono state gettate, l'unica vera incognita, come sempre in televisione, saranno poi gli ascolti.