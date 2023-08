Bianca Berlinguer nello spot del nuovo programma su Rete 4: “Arriva il momento in cui si cambia” Bianca Berlinguer compare nel primo spot del nuovo programma che condurrà su Rete 4. “Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io” dice la giornalista rivolgendosi al suo nuovo pubblico.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione televisiva è alle porte e i primi cambiamenti già iniziano a fare capolino nel palinsesto estivo. Ed ecco, quindi, che su Rete 4 inizia a circolare il primo spot con Bianca Berlinguer che, quindi, ufficializza in video il suo passaggio a Mediaset e invita i telespettatori a seguirla, in questo viaggio nuovo, ma non troppo diverso dal precedente.

Il promo di Bianca Berlinguer su Rete 4

Bianca Berlinguer appare nel promo della sua trasmissione che a settembre approderà in prima serata. Un talk, sempre di carattere politico, che si introduce nella staffetta di programmi che si susseguono su Rete 4, fornendo così una pluralità di commenti e considerazioni sugli argomenti di più stretta attualità. La giornalista, rivolgendosi al suo pubblico, quindi, li esorta descrivendo cosa dovranno aspettarsi e citando l'immancabile Mauro Corona:

Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Rete 4. Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi, prestissimo.Vi aspetto, sempre di martedì, sempre alle 21:25 su Rete 4.

L'addio alla Rai

La giornalista, che da anni conduceva la trasmissione Carta Bianca su Rai3, ha confermato ad inizio luglio il suo passaggio nelle reti dirette da Piersilvio Berlusconi. Le motivazioni per cui Berlinguer avrebbe deciso di operare questo cambio di rotta, come ha dichiarato lei stessa in un'intervista, risiederebbero nelle maggiori libertà che, attualmente, Mediaset offrirebbe in confronto della tv pubblica che, invece, sarebbe viziata dai nuovi insediamenti politici. A questo, poi, secondo indiscrezioni piuttosto insistenti, si aggiungerebbe anche un compenso decisamente più alto di quello percepito fino al suo ultimo impiego in Rai, davanti al quale sarebbe stato difficile perdere questa occasione per reinventarsi.