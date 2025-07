video suggerito

Nicola Porro in onda tutti i giorni, nuovo programma quotidiano per il volto di Rete 4 Nicola Porro avrà una striscia quotidiana su Rete 4 nella fascia di pranzo, quella che fu di Vittorio Sgarbi. Il programma potrebbe riprendere "La Zuppa", format social del giornalista. L'ufficialità ai Palinsesti Mediaset.

Una novità importante si sta delineando nei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Fanpage.it anticipa che Nicola Porro sarà protagonista di una nuova striscia quotidiana su Rete 4, posizionata strategicamente nella fascia dell'ora di pranzo.

Il nuovo programma

Il programma, che al momento non ha ancora un titolo definitivo, potrebbe riprendere integralmente il format de "La Zuppa", il contenuto che Porro realizza quotidianamente sui social da ben 15 anni. Si tratta di un format rodato e apprezzato dal pubblico, caratterizzato dal mix tra informazione, commento politico e sociale che ha reso ben riconoscibile lo stile del giornalista.

Una collocazione che ricorda quella di Vittorio Sgarbi negli anni '90

La collocazione scelta per il nuovo programma di Porro non è casuale: si tratta della stessa fascia oraria che per anni è stata presidiata da Vittorio Sgarbi con il suo Sgarbi Quotidiani. Una scelta che assume contorni quasi simbolici, considerando che lo stesso Sgarbi aveva indicato Porro come suo erede durante La Ripartenza di Bari nel luglio 2024, una delle ultime apparizioni pubbliche del critico d'arte in piena forma e salute.

Il parallelo tracciato è significativo: se Vittorio Sgarbi rappresentava per Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset, una voce intellettuale e provocatoria capace di animare il dibattito, Nicola Porro assumerà quindi un ruolo analogo per Pier Silvio Berlusconi nella nuova fase dell'azienda di Cologno Monzese.

Quarta Repubblica rimane confermato

Nonostante il nuovo impegno quotidiano, Porro manterrà invariato il suo ruolo alla conduzione di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì sera che negli anni si è consolidato come uno degli appuntamenti fissi del prime time di Rete 4.

La conferma ufficiale di questa operazione arriverà martedì sera durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, quando verranno svelati tutti i dettagli del nuovo progetto e la sua collocazione definitiva nel palinsesto della rete.