Bianca Berlinguer fa chiarezza sui fuorionda di Striscia: "La mia redazione fa un ottimo lavoro" Nella puntata di oggi (12 gennaio) di "Prima di Domani", Bianca Berlinguer ha parlato dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia che la riguardano e in cui si lamenta dei suoi collaboratori: "La mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile, in un'azienda come questa in cui ci troviamo bene".

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di Prima di Domani di oggi, 12 gennaio, parlando della questione dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia. Ieri, il programma di Antonio Ricci ha mandato in onda uno sfogo della giornalista, in cui criticava i servizi realizzati dalla sua redazione e minacciava di andare via.

Bianca Berlinguer parla dei fuorionda mandati in onda da Striscia

All'inizio di Prima di Domani, in onda su Rete 4 in access prime time, Bianca Berlinguer ha voluto fare chiarezza sulla questione dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia. La giornalista ha spiegato che la sua redazione fa sempre un ottimo lavoro e si è detta dispiaciuta per quanto emerso:

Permettetemi di aprire con una questione che mi riguarda direttamente, che riguarda la mia redazione. Ieri sera Striscia la Notizia ha trasmesso un fuorionda che è stato preso poco prima che partisse la trasmissione È sempre Cartabianca, in cui mi lamentavo della mia redazione, che può sempre accadere negli attimi prima di una diretta. Sembrava che io non la apprezzassi, chiaramente questo mi è dispiaciuto, la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile, in un'azienda come questa in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene.

Il contenuto dei fuorionda trasmessi da Striscia la notizia

Nello sfogo trasmesso dal programma di Antonio Ricci si sente la conduttrice lamentarsi del lavoro dei suoi giornalisti, in particolare dei servizi realizzati per la messa in onda:

I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Non c'era un pezzo decente. Anche quello di La Pala era brutto. Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire, pezzi così fanno pena, glielo devo dire. L'impegno? Ma se è tutto sbagliato. Non gli date indicazioni, si impegnano male. Fanno ‘ste schifezze'.

La giornalista ha poi minacciato di andare via: "Questi sono i miei ultimi tre giorni eh, lo dico al dirigente. Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando, a parte gli scherzi, che mi frega". In realtà, nonostante le dichiarazioni, fonti vicine a Mediaset hanno rivelato a Fanpage.it che non c'è alcuna volontà di Berlinguer di lasciare il programma.