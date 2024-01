Bianca Berlinguer dà fastidio in Mediaset, i malumori di Nicola Porro e il fuorionda di Striscia L’arrivo di Bianca Berlinguer ha rotto gli equilibri di Rete 4 e starebbe generando plausibili mal di pancia. Il fuorionda pubblicato da Striscia sembra dimostrarlo, dato che Antonio Ricci non fa mai nulla a caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset della scorsa estate è uno dei fatti più rilevanti di questa stagione televisiva, forse anche più dell'addio di Fazio alla Rai. Se il passaggio del conduttore a NOVE è stato fragoroso, l'impatto di Bianca Berlinguer su Rete 4 ha fatto rumore e ha generato malumore.

Bianca Berlinguer al posto di Nicola Porro su Rete 4

A luglio Pier Silvio Berlusconi annunciava il passaggio di "Bianchina" a Mediaset. Grande notizia quella dell'apertura dell'azienda a un approfondimento sulla carta alternativo alla linea di Rete 4, che non ha evitato mal di pancia interni e perplessità politiche rispetto alla rottura di un monopolio narrativo che ha fatto della rete Mediaset il polo televisivo di riferimento dell'area di centrodestra.

Bianca Berlinguer ottiene una prima serata speculare a quella di Rai3, sempre al martedì ed "È sempre Cartabianca", come recita il titolo, ma anche lo spazio quotidiano dell'access prime time, dove dall'8 gennaio conduce "Prima di domani" al posto di "Stasera Italia", lo spazio che Nicola Porro eredita da Barbara Palombelli conducendolo da settembre a dicembre 2023. Un avvicendamento ampiamente annunciato mesi fa dall'azienda, passato negli ultimi giorni attraverso la narrazione di una "Berlinguer che soffia il programma a Porro", come diversi giornali hanno riportato per enfatizzare la staffetta.

L'intervista di Nicola Porro a Fanpage: "Non possono farmi fuori"

Uno stato di cose che non piace a Nicola Porro. Stando a quanto si vocifera, il conduttore di Quarta Repubblica, volto di punta dell'informazione Mediaset, vivrebbe con disappunto questa situazione e la lunga intervista che ha rilasciato a Fanpage.it nelle scorse ore, letta in controluce, potrebbe essere un segnale chiaro: "Io sono come Milei, sempre ‘afuera’ vogliono fare con me", ha detto il giornalista rispondendo a una domanda sulla sua permanenza a Mediaset, per poi aggiungere: "C’è un contratto pluriennale: né loro possono farmi fuori, né io posso andare da nessuna parte". Un malcontento che sarebbe tutto sommato comprensibile, specie se nei piani di Mediaset ci fosse l'idea di una staffetta solo per questa stagione e un utilizzo di Porro finalizzato unicamente a preparare il terreno a Bianca Berlinguer come scelta definitiva per la prossima stagione.

Il fuorionda di Striscia non è un caso

In questo scenario il fuorionda di Striscia La Notizia su Bianca Berlinguer si infila, manco a dirlo, come un coltello caldo affonda nel burro. La conduttrice che sbraita – seppur educatamente – contro la sua squadra per i servizi scadenti, l'immagine del programma condizionata sul nascere, addirittura le inverosimili ipotesi di addio a Mediaset di Berlinguer alimentate da una percezione alterata di una delle frasi pronunciate dalla giornalista. Nel fuorionda di Striscia c'è un altro dettaglio che fa riflettere, quando un dirigente invita Berlinguer alla calma, facendole appunto notare la bassa frequenza e il fuorionda dietro l'angolo. Si sa che Striscia non è controllabile ed è improbabile che dietro la pubblicazione di questo fuorionda possa esserci una regia di chi vorrebbe colpire Bianca Berlinguer; così come si sa che Antonio Ricci ha sempre dimostrato grande sensibilità nel capire gli ambienti, i contesti, subodorare le atmosfere. Dalle parti di Striscia avranno intuito che l'arrivo in Mediaset Bianca Berlinguer ha dato fastidio a qualcuno e la pubblicazione di questo fuorionda non può essere casuale.