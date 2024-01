Bianca Berlinguer dopo il fuorionda di Striscia: “Non se ne va, resta a Mediaset” Bianca Berlinguer pronta a dare l’addio a Mediaset? Domanda lecita, ma la risposta è no. Fonti attendibili smentiscono categoricamente questa ipotesi, nonostante i fuorionda di Striscia in cui la giornalista si lamenta dei contenuti del suo nuovo programma abbia suscitato un certo clamore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Si parla ancora di fuorionda di Striscia e, dopo l'enorme caso Giambruno che portò addirittura all'annuncio della fine della relazione tra il giornalista e la premier Giorgia Meloni, stavolta al centro dei filmati del programma di Antonio Ricci ci finisce Bianca Berlinguer.

La giornalista, protagonista del telemercato estivo e passata da Rai a Mediaset in questa stagione, è stata immortalata mentre contesta la qualità dei servizi della sua squadra per il nuovo programma "Prima di domani", in onda tutti i giorni su Rete4. "I pezzi fanno pena", dice Berlinguer ai suoi, parla di "schifezze" e poi dice una frase che fa discutere: "Fino a venerdì, poi è finita".

Nessun addio di Berlinguer a Mediaset

Bianca Berlinguer pronta a dare l'addio a Mediaset? La domanda è lecita, ma la risposta è no. Stando a quanto riferiscono fonti attendibili, la giornalista non lascerà l'azienda e il suo sfogo, fisiologico per un progetto televisivo alle sue prime ore di vita in uno spazio, quello quotidiano, totalmente nuovo per la sua squadra, non preannuncerebbe alcun colpo di scena.

Prima di domani, Berlinguer sfida Lilli Gruber

"Prima di domani" è partito l'8 gennaio, sostituendo "Stasera Italia" che, a sua volta, Nicola Porro aveva preso in eredità da Barbara Palombelli. Uno spazio fondamentale per il progetto che Mediaset porta avanti da avanti su Rete 4, trasformata nella rete dedicata all'informazione e all'approfondimento, in diretta concorrenza con Otto e Mezzo di Lilli Gruber. Spazio che, proprio per la caratteristica della quotidianità, potrebbe essere penalizzato da un cambio di abitudine per lo spettatore. Toccherà capire con il passare delle settimane quali saranno i risultati di Bianca Berlinguer in termini di ascolti.

Cosa ha detto Bianca Berlinguer nel fuorionda di Striscia

Striscia La Notizia, nella puntata di giovedì 11 gennaio 2024, ha mandato in onda uno sfogo di Bianca Berlinguer avvenuto durante Prima di domani, nuovo rotocalco quotidiano in onda su Rete 4 in access prime time. Il fuorionda – che risale alla prima puntata della trasmissione – vede protagonista la conduttrice che, al termine della registrazione del programma, critica i servizi realizzati: "I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Non c'era un pezzo decente. Anche quello di La Pala era brutto. Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire, pezzi così fanno pena, glielo devo dire. L'impegno? Ma se è tutto sbagliato. Non gli date indicazioni, si impegnano male. Fanno ‘ste schifezze". Poi minaccia di andare via: "Questi sono i miei ultimi tre giorni eh, lo dico al dirigente. Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando, a parte gli scherzi, che mi frega".