Bianca Berlinguer: “Scelta sofferta lasciare la Rai, ma ormai più che valorizzarmi mi sopportavano” La giornalista si racconta a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, per la prima volta dopo l’addio alla Rai: “Mi ha procurato tante notti insonni, per cui non è stata presa a cuor leggero”. Dall’8 gennaio sarà alla conduzione di Stasera Italia.

Quest'anno Bianca Berlinguer ha debuttato sulle reti Mediaset. Il suo addio alla Rai e il passaggio alla concorrenza è stato tra le notizie più succulente del mercato televisivo estivo e la giornalista e conduttrice di È Sempre Cartabianca si è raccontata per la prima volta a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. “Dopo un inizio faticoso come era inevitabile – ha detto Berlinguer – devo dire che ora sta andando bene". La giornalista ha sottolineato il peso dei suoi trascorsi professionali: "34 anni di Rai sono tanti, è tutta la mia vita, ci sono entrata quando avevo 25 anni e ne sono uscita che ne avevo molti molti di più, l’anno scorso”.

"Per l'addio alla Rai tante notti insonni"

Un addio alla Rai sofferto, ma deciso, come Bianca Berlinguer aveva già spiegato in passato: "Mi ha procurato tante notti insonni, per cui non è stata presa a cuor leggero. Quello che mi ha portato a decidere di cambiare azienda, poi un cambio così netto, così radicale, è stato anche un po’ l’allontanamento che io avevo sentito molto negli ultimi anni da parte dei vertici Rai nei confronti della nostra trasmissione, di Cartabianca. Mi sono sentita molto spesso sola, con la sensazione che non ci fosse interesse ad investire su questa trasmissione, più sopportata che valorizzata“. Di conseguenza, non ha esitato a prendere questa decisione:

“Quando mi sono resa conto che anche da parte dei vertici che erano appena arrivati non sarebbe cambiato niente rispetto al passato – certo non ho mai temuto che potessero chiudermi la trasmissione, questo assolutamente no – a quel punto, ho avuto la certezza che un ciclo si fosse chiuso e che bisognasse cominciarne un altro e adesso sono contenta di aver accettato”.

Bianca Berlinguer a Stasera Italia dall'8 gennaio

Presto Bianca Berlinguer dovrà far fronte anche a un altro impegno oltre a quello di prima serata, con la conduzione della striscia quotidiana Stasera Italia, dove dall'8 gennaio prenderà il posto di Nicola Porro, come già previsto. Lì non ci sarà (sempre) Mauro Corona, spalla che ha portato con sé anche a Mediaset e simbolo di Cartabianca e della sua versione Mediaset. Berlinguer scherza sul parallelismo con altre coppie della Tv: “Piuttosto che Fazio e la Littizzetto, ben venga Raimondo e Sandra Mondaini“.