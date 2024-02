Myrta Merlino assente a Pomeriggio Cinque per motivi di salute: la sostituisce Simona Branchetti Secondo quanto apprende Fanpage.it, Myrta Merlino non condurrà la puntata di Pomeriggio Cinque in onda mercoledì 7 febbraio. Al suo posto, Simona Branchetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Myrta Merlino non sarà alla conduzione della puntata di Pomeriggio Cinque in onda mercoledì 7 febbraio per motivi di salute. Fonti vicine a Fanpage.it hanno fatto sapere che la giornalista sarà sostituita dalla collega Simona Branchetti. Ovviamente il cambio di guardia durerà solo il tempo che occorrerà a Myrta Merlino per riprendersi.

Simona Branchetti sostituisce Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Secondo quanto risulta a Fanpage.it, Simona Branchetti sarebbe già partita da Forlì per raggiungere Roma e essere in diretta questo pomeriggio. La puntata di Pomeriggio Cinque in onda mercoledì 7 febbraio, dunque, avrà regolarmente inizio alle ore 16:55 e, dopo avere raccontato agli spettatori i principali fatti di cronaca e costume, si concluderà alle 18:45 quando lascerà la linea al programma Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Simona Branchetti è già un volto molto amato dagli spettatori del pomeriggio di Canale5. Ha già condotto, infatti, Pomeriggio Cinque News.

La morte della giornalista Carlotta Dessì

In queste ore, la redazione di Pomeriggio Cinque è in lutto per la morte di Carlotta Dessì, giornalista che ha collaborato a lungo con il programma di Canale5. Simona Branchetti le ha rivolto un pensiero sui social:

Carlottina mia ci mancherai immensamente. Porterò sempre con me la tua simpatia, il tuo coraggio, le nostre avventure insieme, la tua tenacia, la tua testardaggine “sarda” che ti ha fatto lottare fino all’ultimo con un coraggio ineguagliabile, aggrappata a quelle tre parole scritte con il gessetto sulla lavagna che volevi che ripassassi "Non mollare mai". E non hai mollato fino alla fine, fino alla fine ce l hai messa tutta, mi mancherà la tua risata… la tengo stretta nel cuore.

Anche Barbara D'Urso ha rivolto un pensiero alla giornalista scomparsa prematuramente all'età di 35 anni: "Piccola Carlottina per anni e anni sei stata la mia inviata a Pomeriggio5. Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte e tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta. Sono molto triste e ti voglio tanto bene".