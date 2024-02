Pier Silvio Berlusconi ricorda Carlotta Dessì, la giornalista morta a 35 anni: “Folgorato dalla sua forza” Pier Silvio Berlusconi ricorda Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset scomparsa a 35 anni non ancora compiuti per un male incurabile: “Attraverso lo spirito con cui ha affrontato il dolore mi ha dato, ci ha dato, un grande insegnamento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Pier Silvio Berlusconi ricorda Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset scomparsa a 35 anni non ancora compiuti per un male incurabile. Con un messaggio inviato alla stampa e pubblicato sui canali ufficiali dell'azienda, l'Ad Mediaset ha voluto condividere il suo dolore e rinnovarne il ricordo.

L’ultima volta che ho salutato Carlotta sono rimasto immediatamente colpito dal suo fantastico sorriso. Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia di Mediaset. Aveva fatto di tutto per partecipare al nostro brindisi natalizio, nonostante le sue delicatissime condizioni di salute. Sono rimasto folgorato dalla sua forza e dal suo coraggio.

Le parole scritte nella lettera dedicata a Carlotta Dessì accompagnano l'intenzione di stringersi intorno alla sua famiglia e rinnovare il ricordo di una giovane donna che ha lasciato un vuoto, ma anche un grande insegnamento a tutti, combattendo con coraggio contro un male che non le ha lasciato scampo:

In questo momento di grande dolore, stringo in un forte abbraccio i suoi genitori, il suo compagno e tutti i suoi colleghi. Carlotta attraverso lo spirito con cui ha affrontato il dolore mi ha dato, ci ha dato, un grande insegnamento. Sarà per sempre nei nostri ricordi. Dolce Carlotta, ti mando un abbraccio infinito con tutto il mio cuore. Pier Silvio

L'ultimo post di Carlotta Dessì su Instagram è del 12 gennaio: "Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. "Non temere", mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c'è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma "non temere", Carlotta".