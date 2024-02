Fiorello legge una finta comunicazione della Rai in diretta: “Non si mandano comunicati così però” Fiorello a VivaRai2 questa mattina ha letto una finta comunicazione della Rai che parla dei suoi baffi: “Proprio ora? Non si mandano i comunicati così” ha scherzato il conduttore. Il siparietto ricorda quanto accaduto a Mara Veniere nell’ultima puntata di Domenica In andata in onda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Questa mattina di martedì 13 febbraio 2024, Rosario Fiorello a VivaRai2 ha scherzato inscenando l'arrivo di un comunicato Rai durante la sua diretta su Rai2. "Scusate ho un comunicato Rai. Proprio ora? Che faccio lo leggo al volo? Non si mandano i comunicati così, uno fa la diretta e gli arriva il comunicato dalla Rai?" ha ironizzato. Il siparietto ricorda quanto accaduto a Mara Venier domenica scorsa durante la puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2024.

Le parole di Rosario Fiorello sul comunicato Rai

"Scusate ho un comunicato Rai. Proprio ora? Che faccio lo leggo al volo? Non si mandano i comunicati così, uno fa la diretta e gli arriva il comunicato dalla Rai?Ma in che stato viviamo?": così Rosario Fiorello ha inscenato l'arrivo di un comunicato Rai durante la sua diretta di VivaRai2 questa mattina ed ha indirettamente ricordato quanto accaduto a Mara Venier la scorsa domenica, sul caso Ghali. Fiorello ha continuato il siparietto leggendo un finto e ironico contenuto della nota: "La direzione Rai si schiera a favore dei conduttori senza baffi. I baffi di Fiorello ricordano Stalin, si necessita pertanto la loro immediata rimozione. Firmato RS, non so chi sia".

Fiorello: "La guerra fa male a tutti, soprattutto ai bambini"

Il siparietto di Fiorello con Biggio e Mauro Casciari al suo fianco dietro al bancone di VivaRai2 si è poi concluso con un messaggio del conduttore e showman: "Ricordiamo che la guerra è brutta per tutti. Da entrambe le parti, perdono tutti. Un proverbio siciliano dice "Un occhio a Cristu e uno a Maria", insomma da entrambe le parti. Potrebbe essere un discorso banale, ma è la verità. La guerra fa male a tutti, non ci sono morti di Serie A o di Serie B, soprattutto quando ci sono di mezzo i bambini. I bambini, quella è la cosa più brutta".

