Comunicato pro Israele letto da Mara Venier, polemica in Rai: "Stia attenta quando dice che siamo tutti d'accordo" La lettura del comunicato dell'ad Roberto Sergio a Domenica In rischia di diventare un caso in Rai. Il consigliere d'amministrazione Davide Di Pietro critica la scelta "improvvida e parziale" e critica Venier: "Sia più accorta nel dire che tutti siamo d'accordo".

A cura di Andrea Parrella

Il comunicato pro Israele letto da Mara Venier in diretta a Domenica In continua a far discutere. Le parole della conduttrice, che nel corso della puntata sanremese di Domenica In ha letto un comunicato dell'amministratore delegato Rai Roberto Sergio, rischiano ora di diventare un caso nazionale. A parlare della vicenda è il consigliere d'amministrazione Davide Di Pietro, che attraverso un comunicato ha commentato la vicenda. "Venier sia più accorta quando dice ‘siamo tutti d'accordo'", scrive Di Pietro.

Il consigliere d'amministrazione Davide Di Pietro: "Comunicato improvvido e parziale"

Il consigliere eletto pochi mesi fa dai dipendenti dell'azienda prosegue così: "In merito a temi così importanti come il conflitto in Medio Oriente ed in risposta al tweet dell'ambasciatore Israeliano a Roma sarebbe stato necessario maggior equilibrio e collegialità, soprattutto in seno al CdA, ritengo pertanto che il comunicato letto durante "Domenica In" sia a tratti improvvido e parziale. Nessuno dimentica quanto accaduto il 7/10 in Israele e la brutale uccisione di centinaia di civili da parte di Hamas, atto orribile che deve essere condannato senza alcuna reticenza. Non possiamo però, nel contempo, non prendere in considerazione l'ormai quotidiana strage della popolazione palestinese, compresi donne e bambini inermi". La nota di Di Pietro prosegue quindi così:

"Non esistono morti di serie A o serie B ed il palcoscenico di Sanremo in particolare è stato e resterà adisposizione di chiunque voglia far passare messaggi di pace, coesione e rispetto; Rai, servizio pubblico, affonda le sue radici nella costituzione italiana e in particolare nell'articolo 11".

Le critiche a Mara Venier

Quindi il passaggio finale del comunicato, indirizzato nello specifico a Mara Venier: "Infine auspico che la sig.ra Venier, come avvenuto durante la diretta di Domenica In" dopo la lettura del comunicato sia maggiormente accorta nel dire frasi come "qui siamo tutti d'accordo" lasciando intendere una sedicente unanimità di pensiero sul tema tra i presenti in studio, in primis delle colleghe e colleghi Rai, i quali sono liberi di manifestare il loro pensiero critico in maniera autonoma senza alcuna necessità di mediazione pubblica".