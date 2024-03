Marco Maddaloni abbandona il GF, il ritiro dopo la morte del suocero: “Devo stare con la mia famiglia” Marco Maddaloni ha lasciato il Grande Fratello dopo la morte del suocero. Il concorrente ha comunicato la sua decisione nel corso della puntata di lunedì 4 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marco Maddaloni, nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 4 marzo, è tornato nella casa per fare una importante comunicazione ai concorrenti. Nei giorni scorsi, infatti, ha lasciato il gioco per via di un grave lutto. In apertura di puntata, Alfonso Signorini ha fatto sapere: "Marco Maddaloni è uscito per un grave lutto e ha preferito stare vicino alla sua famiglia in un momento così delicato. Stasera comunicherà agli inquilini se tornerà in gioco". Poi, il momento è arrivato. Prima, però, Marco Maddaloni ha spiegato ad Alfonso Signorini: "Mio suocero era come un padre. Sono entrato in famiglia 15 anni fa e mi ha trattato sempre come un figlio".

Marco Maddaloni ha deciso di abbandonare il Grande Fratello

Nella casa è scattato il freeze. Marco Maddaloni è entrato, ha raggiunto i suoi compagni di avventura e ha comunicato la decisione di lasciare il Grande Fratello:

Quanto mi siete mancati. Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Mio suocero è venuto a mancare. Era come un padre, la parte leggera della famiglia. Sono riuscito a salutarlo e le ultime parole che mi ha detto sono state: "Che ci fai qua? Torna nella casa". La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso, però è un momento importante per mia moglie. Non voglio perdermi le sue lacrime, i suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro. Devo andare dalla mia famiglia. Ve ne ho sempre parlato. Sarei ipocrita e soffrirei a stare qui dentro. Ragazzi, io vi abbandono.

Tutti gli sono andati incontro e lo hanno abbracciato con affetto e tra le lacrime.

Marco Maddaloni era uscito dalla casa dopo la morte del suocero

Mercoledì 28 febbraio, subito dopo la diretta del Grande Fratello, Marco Maddaloni ha lasciato la casa. Inizialmente, intercettando una confidenza fatta da Paolo Masella a Beatrice Luzzi, si era ipotizzato che l'uomo avesse lascito il gioco temporaneamente per avere modo di rileggere le condizioni previste dal suo contratto. Purtroppo, il motivo dell'uscita dalla casa era molto più serio. È morto il suocero del concorrente. Il judoka ha ricordato il padre della moglie Romina Giamminelli con un intenso messaggio pubblicato su Instagram:

Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario.

Anche tutto lo staff del Grande Fratello si è stretto attorno al gieffino: "La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore".