Paolo Masella svela perché Marco Maddaloni ha lasciato momentaneamente il Grande Fratello Paolo Masella ha svelato a Beatrice Luzzi perché Marco Maddaloni ha lasciato momentaneamente la casa del GF: "Voleva informazioni sul contratto" ha dichiarato sottovoce prima che la regia censurasse l'audio. Maddaloni, in puntata, si era lamentato della durata del reality: "Che vi siete messi in testa?" aveva chiesto a Signorini.

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello questa mattina ha reso noto che Marco Maddaloni, dopo la puntata in diretta di ieri sera, ha abbandonato ‘momentaneamente‘ la casa di Cinecittà. "Motivi personali" ha specificato in una nota il programma, senza fornire, quindi, dettagli o spiegazioni dietro tale mossa del concorrente. A fornire qualche indizio sull'allontanamento del judoka ci avrebbe pensato Paolo Masella: "Voleva leggere il contratto" ha raccontato a Beatrice Luzzi a tal proposito.

Le parole di Paolo Masella sull'uscita momentanea di Marco Maddaloni

Paolo Masella nella notte avrebbe rivelato a Beatrice Luzzi perché Marco Maddaloni è uscito ‘momentaneamente' dalla casa del Grande Fratello. Prima che la regia del programma censurasse l'audio, è stato possibile ascoltare le parole del concorrente mentre racconta: "Voleva sapere informazioni sul contratto, voleva leggerlo".

Marco Maddaloni, prima di lasciare la casa, aveva dato un segnale di cedimento, lamentandosi con Alfonso Signorini sulla durata del programma nel confessionale, al momento delle nomnation.

Cosa ha detto Marco Maddaloni in confessionale prima di lasciare la casa

Marco Maddaloni nel corso della puntata, prima di lasciare la casa, aveva già dato segni di cedimento in confessionale, stanza dal quale – dopo la diretta – non sarebbe più uscito. "Sono stanco, mi manca mia moglie, la mia famiglia. Non voglio mancare di rispetto a chi sta qui da più tempo di me, ma sinceramente sono arrivato. Mi manca il loro odore, voglio svegliarmi la mattina con loro. Che vi siete messi in testa? Quanto dura questo programma? Mi fa piacere che sta andando bene, però…" ha dichiarato rivolgendosi a Alfonso Signorini.

Anita Olivieri sull'uscita di Marco: "Sono invidiosa"

Anita Olivieri ieri sera, in giardino con Beatrice Luzzi e Rosy Chin, ha poi commentato l'uscita momentanea di Marco Maddaloni confessando di essere esausta di stare all'interno della casa di Cinecittà e ammettendo di essere ‘invidiosa': "Rosico, sono invidiosa delle persone che possono uscire così. Non ce la faccio a stare un altro mese così", le parole alle sue inquiline.