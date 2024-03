Lutto per Marco Maddaloni, è morto il suocero Mario: “Sei stato un secondo padre per me” Marco Maddaloni annuncia sui social la scomparsa del suocero pubblicando una foto di famiglia. Nelle scorse ore Maddaloni aveva tempestivamente lasciato la casa del Grande Fratello, nella quale si trovava dallo scorso novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Grave lutto per Marco Maddaloni: è morto il suocer, Mario. Maddaloni nelle scorse ore aveva lasciato tempestivamente la casa del Grande Fratello in cui si trovava da novembre e le motivazioni di questa uscita improvvisa non erano state chiarite.

Il messaggio di Marco Maddaloni

In questi minuti, invece, la notizia del lutto per l'ormai ex concorrente è stata diffusa sia sui social del programma che da parte dello stesso Maddaloni. Il judoka ha parlato della scomparsa di suo suocero pubblicando su Instagram una foto con tutta la sua famiglia, dedicando un ultimo saluto all'uomo al quale era particolarmente affezionato:

Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda.

Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio.

E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua.

Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali.

Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo.

Riposa in pace “On” Mario

Marco Maddaloni e l'uscita improvvisa dalla casa del Grande Fratello

Dopo l’ultima diretta televisiva lo sportivo era entrato nel Confessionale e ha poi abbandonato il bunker di Cinecittà senza neppure salutare i suoi compagni. Finita la trasmissione di mercoledì 28 febbraio, Marco Maddaloni era stato chiamato dagli autori del reality show in Confessionale e successivamente aveva lasciato il gioco senza salutare gli altri concorrenti. La produzione aveva parlato inizialmente di un’uscita momentanea, per poi condividere un messaggio di cordoglio sui social per il concorrente: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”.

Maddaloni e la stanchezza nella casa del Grande Fratello

Maddaloni in realtà aveva già manifestato segnali di una resistenza che andava riducendosi, dopo più di tre mesi nella casa e lontano dalla sua famiglia. "Sono stanco, mi manca mia moglie, la mia famiglia. Non voglio mancare di rispetto a chi sta qui da più tempo di me, ma sinceramente sono arrivato. Mi manca il loro odore, voglio svegliarmi la mattina con loro. Che vi siete messi in testa? Quanto dura questo programma? Mi fa piacere che sta andando bene, però…", aveva dichiarato rivolgendosi a Alfonso Signorini.