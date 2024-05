video suggerito

Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti della puntata di giovedì 23 maggio Stasera tutto è possibile cambia programmazione e chiude una stagione di successo, la più vista di sempre, giovedì 23 maggio 2024 in prima serata su Rai2. Per l’ultima puntata del comedy show Stefano De Martino ha scelto i suoi ospiti: ecco tutte le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Stasera tutto è possibile dopo aver annunciato il cambio di programmazione, si prepara per l'ultima puntata che, come da tradizione, sarà ricca di ospiti. Giovedì 23 maggio 2024, in prima serata su Rai 2, andrà in onda l'ultimo appuntamento con il programma di Stefano De Martino che quest'anno ha intrattenuto milioni di italiani e regalato ascolti record per il secondo canale televisivo della Rai. Tra i protagonisti della serata anche Fabio Caressa, celebre telecronista di sport reduce dall'avventura a Pechino Express.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile

Giovedì 23 maggio 2024 è in programma l'ultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino in collaborazione con Endemol Shine Italy che con l'ultima edizione ha raggiunto record di ascolti e di successi per Rai2. Chiuderà la stagione più vista di sempre, ha intrattenuto gli italiani con gli esilaranti sketch dei suoi ospiti e dei protagonisti Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito. Per l'ultima puntata, ovviamente, loro non mancheranno. Tra i giochi, oltre all’icona del programma, La Stanza Inclinata, ci saranno anche Speed Quiz, Patapouf, Segui il labiale, La coppia che scoppia. In palio nessun premio, ma una sola regola, ovvero divertirsi.

Gli ospiti di Stasera tutto è possibile della puntata del 23 maggio

L'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, si intitolerà Olympic STEP e vedrà 9 ospiti protagonisti, tra attori, comici e voci celebri della tv e della radio italiana. Oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia (che imiterà Barbara D'Urso), sul famoso divano ci saranno anche Sergio Friscia, Nathalie Guetta, Ema Stokholma e Fabio Caressa.