video suggerito

Perchè Stasera tutto è possibile non va in onda stasera: quando è prevista l’ultima puntata Salta l’appuntamento con Stasera tutto è possibile stasera, 20 maggio 2024. Lo show di Stefano De Martino lascerà spazio al nuovo programma di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, in prima serata su Rai2. Ecco quando torna l’ultima puntata con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni tra gli ospiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera di lunedì 20 maggio 2024 salta l'appuntamento con Stasera tutto è possibile, lo show di Stefano De Martino che vede diversi volti noti dello spettacolo italiano divertirsi con esilaranti giochi. La nuova edizione, giunta quasi ai titoli di coda, ha fatto un salto enorme negli ascolti tv di Rai2 registrando circa 2 milioni di spettatori a serata. Il pubblico questa sera dovrà fare a meno delle battute e degli sketch di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e degli altri ospiti: l'ultima puntata dello show è in programma per giovedì 23 maggio, in prima serata su Rai2. Ecco cosa andrà in onda stasera, al suo posto.

Perché stasera non va in onda STEP e cosa sarà trasmesso al suo posto

Stefano De Martino non andrà in onda stasera con l'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile per lasciare spazio a Da vicino nessuno è normale, il nuovo show di Alessandro Cattelan in partenza da stasera, 20 maggio. Per il conduttore non si tratta della prima volta in prima serata: già nel 2022 fece il suo esordio su Rai1 con Da Grande. Con quattro edizioni di Stasera c'è Cattelan e un bagaglio di esperienza maggiore, è pronto a tornare dalle 21.25, su Rai2, con ospiti speciali, tra cui The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

Quando va in onda l'ultima puntata di STEP

Stefano De Martino tornerà in onda con il suo Stasera tutto è possibile giovedì 23 maggio 2024. Quella che i telespettatori attendono sarà l'ultima puntata: "Eh sì, siamo un po’ tristi giovedì ci aspetta l’ultima puntata di STEP quindi nessun impegno, facciamo sentire il nostro calore perché siamo una grande famiglia" ha scritto la pagina social dello show a corredo di un video con Vincenzo De Lucia, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, tra i protagonisti del programma.

Leggi anche Affari Tuoi con Amadeus non va in onda stasera: quando è prevista una nuova puntata