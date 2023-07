Fiction Rai 2023/2024: dal ritorno di Sabrina Ferilli ai grandi titoli, cosa vedremo in tv Venerdì 7 luglio sono stati presentati i palinsesti Rai 2023/2024. Sul fronte fiction, che rimane il reparto di maggior prestigio della televisione pubblica, previsti i ritorni dei grandi titoli con nuove stagioni e un gran numero di novità.

A cura di Stefania Rocco

Venerdì 7 luglio sono stati presentati dalla sede Rai di Napoli i palinsesti Rai 2023/2024. Decine le novità previste, titoli interessanti che copriranno l’intero arco della prossima stagione televisiva tra i ritorni dei grandi titoli Rai con nuove stagioni delle serie fiore all’occhiello della proposta della televisione di stato, e le numerose novità previste.

La proposta fiction e tv movie per l’Autunno e Inverno 2023

La nuova proposta per le fiction Rai debutta mercoledì 11 settembre con il thriller The Reunion, tratto dal romanzo La ragazza e la notte di Guillame Musso che andrà in onda su Rai2. Domenica 17 settembre Rai1 trasmetterà il tv-movie La stoccata vincente, che porterà per la prima volta sul piccolo schermo la vicenda umana e professionale dello schermidore Paolo Pizzo. Domenica 24 settembre torna la serie in sei serate Cuori 2 su Rai1. Lunedì 25 è invece previsto il ritorno su Rai3, in seconda serata, della nuova stagione di Dottori in corsia. Lo stesso giorno, in prima serata su Rai1, debutterà la terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Mercoledì 4 ottobre su Rai2 e Rai Play andrà in onda Noi siamo leggenda, serie in 6 serate dedicata ai giovanissimi. Giovedì 5 ottobre Rai1 trasmetterà la seconda stagione di Blanca, serie crime con Maria Chiara Giannetta e titolo già caro al pubblico della rete. Venerdì 6 ottobre debutta il teen drama Eppure cadiamo felici su Rai Play. Su Rai1 a partire da lunedì 23 ottobre andrà in onda la quarta stagione de I bastardi di Pizzofalcone mentre martedì 24 sempre la prima rete Rai trasmetterà il primo episodio della serie in tre puntate Per Elisa – Il caso Claps, che ripercorre uno dei più noti casi di cronaca nera italiana.

Previsti a novembre, ma le date non sono state ancora stabilite, diversi nuovi titoli. A partire da Lea – I nostri figli (serie in 4 puntate con Anna Valle e Giorgio Pasotti). Prevista la messa in onda di Circeo, serie in tre puntate in onda su Rai1 con Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli che ripercorre il processo agli aguzzini del delitto del Circeo nel 1975. Sempre a novembre Corpo libero, la serie thriller trasmessa da Rai2 ambientata nel mondo della ginnastica artistica. Giovedì 16 novembre andrà in onda la seconda stagione della serie Un professore su Rai1. La serie poliziesca Il metodo Fenoglio andrà in onda su Rai1 per quattro serate. Prevista tra l’autunno e l’inverno 2023, ma in una data ancora da stabilirsi, la messa in onda su Rai1 del film Margherita tra le stelle, ispirato alla vita di Margherita Hack.

Durante le festività, invece, andranno in onda la serie Il giro del mondo in 80 giorni, liberamente ispirata al capolavoro di Jules Verne (su Rai2), e gli adattamenti cinematografici delle commedie di Eduardo De Filippo Non ti pago e Napoli milionaria.

Le serie tv e i film Rai previsti per il 2024

A gennaio 2024 Rai1 trasmetterà il tv movie La luce nella masseria, che celebre i 70 anni dall’inizio delle trasmissioni del servizio pubblico attraverso la storia di una famiglia. Sempre su Rai1 andrà in onda la terza stagione della fiction con Luca Argentero Doc – Nelle tue mani. Don Matteo, fiction arrivata alla sua 14esima stagione, sarà in onda a marzo.

Numerosi i titoli previsti per il primo semestre del 2024 ma non ancora incasellati in date precise. Partiamo da quelli in onda su Rai1. La vita di Alda Merini ha invece ispirato Folle d’amore con Laura Morante. Sotto il profilo crime, una novità è rappresentata dal titolo Brennero con Elena Radonicich e Matteo Martari. In onda anche la serie poliziesca Gerri, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, con Giulio Beranek. Sabrina Ferilli torna protagonista della fiction con il dramedy Gloria, per la regia di Fausto Brizzi. Interpreterà il ruolo di un’attrice sul viale del tramonto che trova il modo di dare una svolta alla sua carriera. Spazio anche a Il clandestino con Edoardo Leo e Gerri. Il dramma dell’esodo istriano sarà invece raccontato ne La Rosa dell’Istria con Andrea Pennacchi. Con la regia di Giacomo Campiotti andrà in onda La lunga notte – La caduta del Duce con l’attore Alessio Boni nel ruolo di Dino Grandi. Prevista inoltre la seconda stagione di Studio Battaglia. In primavera saranno invece trasmessi la terza stagione di Màkari e Mameli, che racconta la giovinezza di Goffredo Mameli durante la Repubblica Romana.

Rai2 trasmetterà l’apocalittico Il quinto giorno durante il primo semestre del 2024. In onda anche Kostas con Stefano Fresi. Mare Fuori torna con la quarta stagione della quale faranno parte i protagonisti già cari al pubblico Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito.

Rai3 trasmetterà le docu-fiction Aemilia sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Emilia Romagna e Zona protetta con i racconti di un gruppo di ragazzi considerati ospiti difficili di case-famiglia.