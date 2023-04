Per Elisa: il racconto del caso Claps e la morte di Heather Barnett in una serie prossimamente su Rai1 Arriverà prossimamente su Rai1 con tre prime serate “Per Elisa”, la fiction che racconta uno dei casi di cronaca più oscuri della storia italiana: l’omicidio di Elisa Claps. La regia è di Marco Pontecorvo, tra gli attori protagonisti di sono Gianmarco Saurino, Vincenzo Ferrera e Giacomo Giorgio.

A cura di Ilaria Costabile

In autunno arriverà in Rai un altro progetto ambizioso e inedito, che racconta per la prima volta in una serie televisiva uno dei casi di cronaca più oscuri della storia italiana, ovvero l'omicidio di Elisa Claps. In questi giorni sono terminate le riprese, girate completamente a Potenza, dove avvenne il terribile assassinio. La fiction è una coproduzione tra la società italiana Fast Film e l'inglese Cosmopolitan Pictures, in collaborazione con Rai Fiction, la regia è stata affidata a Marco Pontecorvo, con protagonisti Vincenzo Ferrera, Giacomo Giorgio, Gianmarco Saurino e Rosa Diletta Rossi.

Il racconto degli omicidi di Elisa Claps e Heather Barnett

"Per Elisa", questo è il nome dato alla fiction, sarà diviso in tre prime serate ognuna da 100 minuti ciascuna, che arriveranno prossimamente su Rai1 e saranno distribuite in tutto il mondo da ITV Studios. Il progetto ripercorre gli omicidi di Elisa Claps e di Heather Barnett per mano di Danilo Restivo. Era una domenica di settembre del 1993, quando la giovanissima Elisa uscì di casa per andare a messa, per non ritornarvi mai più. Diciassette anni dopo fu ritrovato il suo corpo nel soffitto della chiesa dove sarebbe dovuta andare quella mattina, quando aveva appuntamento con Danilo, un ragazzo poco più grande di lei. Nel novembre 2002 a Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, viene ritrovato il corpo di Heather Barnett, madre di due ragazzi, terribilmente mutilata, che aveva come vicino di casa proprio Restivo. Ci vollero anni, in entrambi i casi, per trovare e condannare il colpevole.

Le parole del regista Marco Pontecorvo

Ruolo fondamentale nella vicenda è stato quello di Gildo Claps, fratello maggiore di Elisa, ed è soprattutto attorno a lui e alla sofferenza della sua famiglia che si svolgerà l'intero racconto. Marco Pontecorvo, il regista a cui è stato affidato il progetto, ha dichiarato a fine riprese:

La responsabilità di portare una storia sullo schermo è sempre tanta, ma confrontarsi con storie realmente accadute, l’aver conosciuto e instaurato un rapporto di fiducia con i protagonisti della vicenda, spinge ad un rigore e un rispetto massimo nell’approccio ai contenuti, allo stile e al senso intrinseco della storia. Spero di aver trovato l’equilibrio e la maniera migliore di raccontare questa vicenda che definire solo di cronaca nera ne sminuisce il senso e la portata. La fatica di tutti noi è stata già ripagata dall’abbraccio commosso che ci ha dato Gildo Claps alla fine di questa straordinaria avventura.

Il cast di Per Elisa

Pur essendo una produzione italo-britannica, la maggior parte del cast è italiano. Qui i principali attori, a cui si affiancano Francesco Acquaroli che interpreta Maurizio Restivo. Di seguito tutti gli interpreti: